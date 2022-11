Bolsa sobe e dólar cai com expectativa de PEC da Transição desidratada

Publicidade

O Ibovespa, referência da Bolsa de Valores do Brasil, encerrou esta segunda-feira, 21, com alta de 0,81%, aos 109.748 pontos. O dólar à vista caiu para R$ 5,31, um recuo de 1,19%. O movimento dos ativos locais foi ditado pela apresentação de duas novas Propostas de Emendas à Constituição, que visam limitar os gastos extras do próximo governo, e também pelo cenário petrolífero vindo da Arábia Saudita.

PEC da Transição desidratada faz dólar cair Foto: Paulo Vitor/Estadão

Leia também Congresso articula votação de projeto para liberar R$ 7,9 bi do orçamento secreto ainda este ano

Nos últimos dias, foram gestadas duas novas PECs, uma de autoria do senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que propõe um extrateto aos programas sociais de R$ 70 bilhões, e outra do também senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que eleva em R$ 80 bilhões de forma permanente o limite do teto de gastos a partir de 2023.

O mercado espera que a PEC apresentada pela equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que permitiria o gasto de cerca de R$ 200 bilhões fora do teto, desidrate até ser aprovada pelo Congresso, e também que haja antecipação da discussão sobre o novo arcabouço fiscal.

Líder da Mesa de Juros da CM Capital, Jefferson Lima lembra que a reversão das posições mais defensivas montadas nos últimos dias depende, em boa medida, da definição do valor que ficará livre das amarras da regra. “O aumento em si é dado, mas, na dúvida, o mercado mantém apostas de alta da Selic”, comentou.

Eduardo Velho, da JF Trust, ressalta que, mesmo com a desidratação da PEC, haverá uma piora do resultado fiscal em 2023, com déficit primário de pelo menos 2% do PIB, após provável superávit primário de 1% do produto neste ano. Essa piora das contas públicas no curto prazo pode ser contrabalançada pela adoção de uma nova âncora fiscal crível e pela indicação de um ministro da Economia confiável e pragmático.

“O mercado já piorou bastante. Tem agora muito espaço para melhorar se os sinais forem positivos”, afirma o economista.

Continua após a publicidade

Apesar do desempenho negativo em Nova York, foi decisivo para a B3 fechar em alta o desmentido da Arábia Saudita quanto ao rumor de que a Opep+, cartel dos maiores produtores, estaria perto de elevar a oferta de petróleo, em momento de dúvidas sobre o nível de demanda, ante a desaceleração econômica global.

A Arábia Saudita não apenas desmentiu o rumor de aumento da produção como indicou que o cartel pode vir a optar por novo corte da oferta, o que quase zerou as perdas da commodity na sessão, cujos preços, até o começo da tarde, caíam perto de 6% nesta segunda-feira.

O movimento foi acompanhado por mudança de sinal nas ações da Petrobras que, no entanto, encerraram o dia sem direção única, com a ON, ação ordinária, em baixa de 0,36%, e a PN, ação preferencial, em alta de 0,30%. Mais cedo, a confirmação da distribuição de dividendos da estatal contribuía para amortecer o efeito da queda das cotações da commodity sobre as respectivas ações.

“Se houver necessidade de tomar outras medidas, reduzindo a produção para equilibrar a oferta e a demanda, estaremos sempre prontos para intervir”, disse o ministro da Energia saudita, o príncipe Abdulaziz bin Salman.

Ainda na esteira de fatores externos, investidores estão de olho no impacto que pode ter se a China decidir por mais restrições para conter o avanço da covid no país. A possibilidade de os juros aumentarem nos Estados Unidos também influenciou no humor. A posição do que virá não tem sido clara, avalia Alvaro Feris, especialista da Rico Investimentos.