Bolsas caem com a perspectiva de novo aumento dos juros nos EUA

O Ibovespa recuou em intensidade menor se comparado aos pares americanos. A queda desta segunda-feira, 22, foi de 0,89%, aos 110.500,53 pontos. A despeito disso, o índice brasileiro ainda marca ganho no mês de 7,11% e no ano, de 5,42%. No mercado de câmbio, houve relato de fluxo estrangeiro ao Brasil, o que ajudou a manter o dólar bem perto do ajuste da sexta-feira. A moeda americana à vista terminou o dia em R$ 5,1665, queda de 0,03%.

A falta de agenda consistente nesta segunda-feira fez com que o investidor mirasse já o evento mais importante da semana: o Simpósio de Jackson Hole. O tradicional evento de política monetária é onde o Federal Reserve costuma dar direcionamentos sobre seus próximos passos.

Mercado aguarda novas sinalizações do Federal Reserve no Simpósio de Jackson Hole; dólar fecha perto da estabilidade com a entrada de fluxo estrangeiro

Especialistas esperam um tom duro do Fed, sinalizando novo aumento de 75 pontos porcentuais para a taxa de juros de referência dos Estados Unidos em setembro. “Tem que remar para trazer a inflação de 8,5% para 4% e depois 2% ao ano”, acrescenta José Simão, sócio e head de renda variável da Legend Investimentos, apontando que o Fed ainda tem trabalho adiante para desfazer a percepção de que continua “atrás da curva”.

O mercado monitora ainda o recrudescimento da seca na China, que pode desacelerar ainda mais a atividade econômica do país

Nas bolsas americanas, o índice Nasdaq liderou as perdas (-2,55%), seguido por S&P (-2,14%) e Dow Jones (-1,91%).

Câmbio

Em um comportamento muito semelhante ao da última sexta-feira, o dólar manteve-se em alta na maior parte do tempo, mas acabou por fechar em leve baixa, na contramão de boa parte do mercado internacional.

O fluxo positivo foi novamente apontado como o motivo da virada, que já havia sido ensaiada no período da manhã. À tarde, nem mesmo a aceleração das perdas das Bolsas de Nova York foi suficiente para trazer as cotações de volta ao terreno positivo.

No mercado à vista, o dólar fechou cotado a R$ 5,1665, em baixa de 0,03%. No mercado futuro, a divisa com vencimento em setembro era negociada a R$ 5,1820 às 17h03, em baixa de 0,13%. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis divisas fortes, avançava 0,71% no mesmo horário.

“Hoje é aquele dia em que usamos a máxima de que ‘contra fluxo não há argumentos’. Desde sexta-feira que o dólar vem mostrando descolamento do exterior por conta do ingresso de recursos”, disse Hideaki Iha, operador da Fair Corretora. Segundo ele, o mercado de ações segue atrativo, como vêm mostrando os dados da B3 dia após dia.