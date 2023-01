Bolsa sobe 1,16% com a recuperação de bancos, e dólar recua no mundo com Fed menos intenso no radar

A recuperação dos papéis de bancos sustentou a recuperação do Ibovespa nesta terça-feira, 24. O principal índice da B3 subiu 1,16%, aos 113.028,15 pontos, mesmo diante das baixas dos preços do petróleo, que derrubou os papéis da Petrobras. Além do setor financeiro, o fortalecimento das ações ligadas ao consumo ajudou a puxar a alta da Bolsa, devido à queda generalizada dos juros futuros. O real também se valorizou frente ao dólar, que encerrou cotado a R$ 5,14.

Penalizadas nos últimos pregões pelo risco em torno da sua exposição às Americanas e por falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a ajuda a países vizinhos por meio do BNDES, as ações de bancos encerraram em alta disseminada. A expectativa de que a Justiça acate alguns pedidos das instituições na disputa com a varejista e o dia sem declarações do governo sustentaram o desempenho. E nesta terça, o BNDES negou que haja demanda para financiar projetos de serviços de infraestrutura no exterior.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

“Tem uma trégua das declarações do governo ajudando este movimento, porque ontem foi um dia complicado, pelas notícias de possível moeda única e outras declarações”, diz o operador de renda variável da Manchester Investimentos Guilherme Paulo. “Como a Bolsa está muito descontada nos múltiplos, qualquer falta de notícia ruim é suficiente para se recuperar um pouco.”

A diluição dos temores levou o índice setorial financeiro da B3 a encerrar o dia em alta de 1,06%, com ganhos nos papéis do Santander (+3,11%), BTG Pactual (+1,20%), Bradesco (+1,12% ON, +1,07% PN) e Itaú Unibanco (+0,91%). Na contramão, Banco do Brasil cedeu 0,50%. Mais cedo, a Fitch Ratings informou que não pretende rebaixar as notas do setor devido ao caso Americanas.

Câmbio

O dólar à vista encerrou a sessão cotado a R$ 5,1427, em baixa de 1,10%, alinhado ao sinal predominante de baixa da moeda americana no exterior e ao recuo dos retornos dos Treasuries, em meio à consolidação da aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) vai desacelerar o ritmo de alta da taxa de juros.

Segundo operadores, passado o estresse com as falas críticas do presidente Lula à autonomia do Banco Central, que levaram a divisa a subir quase 2% na semana passada, agentes aproveitam o ambiente ameno lá fora para ajustar posições e realizar lucros. Houve também relatos de entrada de capital externo para a bolsa brasileira, que teria muitos papéis com preços atraentes.

Afora uma alta pontual na abertura dos negócios, quando o mercado assimilava o IPCA-15 de janeiro levemente acima das expectativas, o dólar trabalhou em baixa durante toda a sessão. A mínima, a R$ 5,1408 (-1,14%), foi por volta das 14h, justamente quando o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas fortes - renovava o piso do dia, abaixo da linha dos 102,000 pontos, com perdas frente ao iene e ao euro, este beneficiado pela perspectiva de mais aperto monetário pelo Banco Central Europeu (BCE).

“Tivemos declarações de membros do BCE defendendo mais altas de juros na zona do euro. E o mercado aguarda a decisão do Fed na semana que vem. Tudo isso traz um enfraquecimento do dólar”, afirma o head de Câmbio da Trace Finance, Evandro Caciano, acrescentando que houve também uma pressão vendedora por questões técnicas.

Já é praticamente consensual a perspectiva de que o Fed anuncie na quarta-feira da próxima semana, 1º de fevereiro, elevação da taxa de juros em 25 pontos-base, para a faixa entre 4,50% e 4,75% - depois da alta de 50 pontos em dezembro. Já a apostas em que a taxa não vá muito além de 5% e que possa começar a ser reduzida ainda no fim deste ano.

“A perspectiva de que o Fed tenha uma postura mais moderada favorece moedas emergentes. O real se destacou hoje por uma questão técnica, já que havia subido mais nos últimos dias”, afirma a economista Cristiane Quartaroli, do Banco Ourinvest, ressaltando que “internamente ainda há muita cautela” com o cenário político e fiscal.

Em relatório, o Barclays afirma que o real tende se beneficiar do ambiente externo positivo para divisas emergentes. Ruídos domésticos com a agenda política carregada podem, contudo, trazer volatilidade e levar a moeda brasileira a ter desempenho inferior a de seus pares nas próximas semanas.

“Esperamos que o real se mova em linha com nossa visão construtiva para o câmbio de emergentes, especialmente enquanto se beneficiam de um alto carrego e as expectativas para cortes de juros são postergadas”, afirma estrategistas do Barclays.

O banco enumera três fatores que podem prejudicar o desempenho do real nas próximas semanas: a eleição para as Presidências da Câmara e do Senado, em 1º de fevereiro; a escolha dos substitutos dos diretores do Banco Central Bruno Serra e Paulo Souza, cujos mandatos se encerram em 28 de fevereiro, em meio às críticas de Lula à autarquia; e a discussão sobre a política fiscal do governo.