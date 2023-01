Ativos brasileiros baratos e exterior conduzem Bolsa e real aos níveis mais altos desde novembro

O Ibovespa subiu 1,10%, aos 114.270,07 pontos, e fechou no maior nível desde 8 de novembro (116.160,35 pontos). Agentes do mercado atribuem o desempenho ao fluxo de capital estrangeiro para a Bolsa brasileira, devido ao ambiente externo favorável e aos baixos preços do País na comparação com os pares emergentes. A recuperação dos bancos e a queda dos juros futuros também ajudaram a sustentar os ganhos do índice, à véspera do início da temporada de balanços do quarto trimestre de 2022. O real se valorizou frente ao dólar, que caiu 1,22% e está cotado a R$ 5,07.

A economista-chefe da Veedha Investimentos, Camila Abdelmalack, cita o cenário internacional favorável como principal vetor para o ingresso de recursos externos. “Embora exista a incerteza com a política econômica [doméstica], os estrangeiros pesam a valorização das commodities com a reabertura da China e as empresas mais tradicionais são o destino dos estrangeiros”, diz a analista, para quem a expectativa de fim do aperto monetário nos Estados Unidos também ajudou a sustentar o Ibovespa nesta quarta-feira, 25.

Dólar fechou no maior nível desde novembro Foto: Paulo Vitor/Estadão

Entre os destaques da sessão, os papéis da Petrobras subiram 1,28% (preferencial) e 0,43% (ordinária). O petróleo encerrou o pregão sem direção única, entre alta de 0,02% para o WTI e queda de 0,07% para o Brent na sessão regular, mas estendeu os ganhos a 0,47% e 0,33%, respectivamente, às 18h13, na sessão eletrônica, e se sobrepôs às incertezas domésticas. Os investidores aguardam a reunião do Conselho de Administração da petroleira, que deve confirmar o senador petista Jean Paul Prates como presidente da empresa nesta quinta.

O dia também foi de ganhos para empresas relacionadas a commodities metálicas, como Vale (+0,94%) e Usiminas (+0,12%). O contrato de minério de ferro para entrega em fevereiro negociado na Bolsa de Cingapura teve leve alta de 0,13%, cotado em US$ 125,20 a tonelada, em dia sem negociações na Dalian Commodity Exchange, na China, devido ao feriado do Ano Novo Lunar.

As ações de bancos, que acumulam quedas na semana devido aos temores com a exposição de instituições financeiras à dívida bilionária das Americanas, também se recuperaram, com destaque para Banco do Brasil (+2,73%) e BTG Pactual (+1,94%). A queda dos juros futuros ao longo de toda a curva também beneficiou os segmentos de varejo e construção civil, cujos índices de referência ganharam 1,17% e 1,82%, respectivamente.

Câmbio

O dólar emendou a terceira sessão seguida de queda no mercado doméstico de câmbio e voltou a fechar abaixo da linha de R$ 5,10 pela primeira vez desde 4 de novembro do ano passado. O real, que costuma apanhar mais em períodos de fuga de emergentes, liderou os ganhos entre as principais divisas globais. A apreciação da moeda brasileira se dá em meio a um movimento de perda de fôlego do dólar frente a pares fortes, diante da perspectiva de alta de juros menor nos Estados Unidos, cuja economia, como mostra a safra de balanços, dá sinais de enfraquecimento.

Operadores notaram fluxo de capitais externo para ativos domésticos, que estariam com preços atraentes, em movimento global de rotação de carteiras favorável a emergentes. Haveria também um movimento de correção da alta de quase 2% do dólar na semana passada, turbinado hoje pela liquidez menor, em razão do feriado municipal pelo aniversário da cidade de São Paulo.

“Faz uns três dias que estamos vendo um bom fluxo de capital estrangeiro para a bolsa brasileira. Existe uma busca por emergentes com essa expectativa de alta menor de juros pelo Fed (Federal Reserve) e risco de recessão na economia americana”, afirma o analista de câmbio Elson Gusmão, da corretora Ourominas. “O estrangeiro tem menos receio com o governo Lula. Se o investidor local aprovar a nova âncora fiscal, o dólar pode ir até R$ 4,90″.

Segundo dados da B3, os estrangeiros ingressaram com R$ 692,371 milhões na bolsa brasileira na sessão de segunda-feira, 23. Em janeiro, já aportaram R$ 7,176 bilhões em ações domésticas. À tarde, o Banco Central informou que o fluxo cambial foi positivo em US$ 666 milhões na semana de 16 a 20 de janeiro, graças à entrada líquida de US$ 724 milhões pela conta financeira, uma vez que houve saída de US$ 57 milhões pelo comércio exterior. Em janeiro, contudo, o fluxo cambial total ainda é negativo em US$ 992 milhões.

Lá fora, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis pares fortes - trabalhou em queda durante o dia e, quando o mercado doméstico fechou, operava aos 101,665 pontos (-0,25%), perto da mínima da sessão (101,576 pontos). O Banco do Canadá (BoC) anunciou à tarde alta da taxa de juros em 25 pontos-base, como esperado, mas deu sinais claros de que pode optar por uma pausa no aperto monetário, o que reforça a expectativa por uma postura menos dura do Federal Reserve.

O euro se fortalece em dia de dados positivos da economia da Alemanha, onde o índice de sentimento das empresas subiu para 90,2 em dezembro, superando a previsão de analistas e alcançando o maior nível em sete meses. Houve também declarações de dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) pregando continuidade do aperto monetário na zona do euro.