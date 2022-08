Bolsa fecha em baixa de 1,09%, e dólar é cotado a R$ 5,07 após discurso de Jerome Powell

O Ibovespa acompanhou a cautela externa nesta última sessão da semana, na qual se confirmou o aguardado viés austero no discurso feito em Jackson nesta sexta-feira, 26, pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Ainda assim, a referência da B3 resistiu a um grau maior de correção, fechando em baixa de 1,09%, aos 112.298,86 pontos, mostrando resiliência ao ajuste em andamento nos maiores mercados do exterior. O dólar, por sua vez, encerrou o dia em queda de 0,67%, cotado a R$ 5,07.

Na semana, na contramão da maioria das referências externas, o índice da B3 conseguiu preservar leve ganho de 0,72%, vindo de perda de 1,12% na semana passada - a qual sucedera quatro semanas de avanço consecutivo. O giro ficou hoje em R$ 26,2 bilhões. No mês, o Ibovespa avança 8,85%, com ganho no ano a 7,13%.





O discurso do presidente do BC americano, no Simpósio de Jackson Hole, sinaliza que o ciclo de aperto vai continuar e que a taxa de juros dos Estados Unidos permanecerá em nível elevado Foto: Hélvio Romero/Estadão

Em Nova York, as perdas da sessão chegaram a 3,94% no Nasdaq e, ao longo da semana, o índice de tecnologia recuou 4,44%. Em Frankfurt, a Bolsa cedeu 2,26% e, na semana, 4,23%, enquanto a Bolsa de Londres 100 caiu 0,70% nesta sexta, retrocedendo 1,63% na semana. Na Ásia, Tóquio, sem conhecer ainda o tom de Powell, subiu 0,57% na sessão, mas perdeu 1% na semana.

O discurso de Powell, no Simpósio de Jackson Hole, sinaliza que o ciclo de aperto vai continuar e que a taxa de juros dos Estados Unidos permanecerá em nível elevado, avalia o Bradesco. Para o banco, a fala do presidente do Fed corroborou o cenário de aumento dos juros americanos a 4% até 2023. “Jerome Powell deixou claro que o Fed tem como objetivo trazer a inflação para o nível de 2% ao ano e que, para isso, a economia crescerá abaixo da tendência por alguns trimestres, dizem especialistas do banco.

Powell fez um discurso breve e direto, como ele mesmo sinalizou. Afirmou que a busca pela meta de inflação de 2% era incondicional e disse que famílias e empresas sentiriam “alguma dor” com os esforços do BC na condução da política monetária. O presidente do banco central americano afirmou que restaurar a estabilidade dos preços nos Estados Unidos ainda levará “algum tempo”, numa tentativa de refrear apostas em breve redução dos juros. Ele sinalizou que novos aumentos de juros serão feitos, mas que a magnitude dependerá de novos indicadores econômicos e perspectivas de mercado.

Câmbio

No dia do tão aguardado discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, os mercados adotaram forte postura defensiva, mas o câmbio brasileiro operou na contramão. Mesmo com a moeda trabalhando majoritariamente em alta ante outras divisas pelo mundo, por aqui houve queda ao longo de praticamente todo o período.

Ao final dos negócios, o dólar à vista ficou cotado a R$ 5,0781, em baixa de 0,67%. Com esse resultado, o dólar encerrou a semana com queda de 1,74%, acumulando perda de 1,86% em agosto. No mercado futuro, o dólar para liquidação em setembro recuava 0,69% às 17h07, aos R$ 5,0825. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de divisas fortes, subia 0,32%.