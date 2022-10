Bolsa tem queda moderada nesta sexta após semana marcada por cautela eleitoral

Publicidade

A última sessão antes do segundo turno da eleição presidencial, e a penúltima do mês, como era de se esperar, foi marcada por cautela no mercado financeiro. Desconectado do bom humor externo, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em baixa de 0,09%, a 114.539 pontos. O dólar também recuou levemente e encerrou a 0,12%, cotado a R$ 5,30.

Além da incerteza eleitoral - que no pior cenário, de eventual contestação do resultado, estenderia-se por um “terceiro turno” -, o balanço trimestral da Vale pressionou as ações ordinárias da mineradora, que caíram 4,88% neste encerramento da semana.

A queda sustentada nos preços do minério de ferro, em meio ao enfraquecimento do ritmo de atividade econômica da China, produz efeito também sobre as ações do setor de siderurgia, que operou em forte retração nesta sexta-feira, 28, com destaque para as ações ordinárias da CSN (-5,74%). A falta de relaxamento na política de covid-zero no país asiático tem afetado diretamente os preços e a demanda por materiais básicos, pressionando as ações das empresas do setor.

Empresa poderia fazer cisão da unidade de metais básicos

O dia também foi negativo para Petrobras, com o petróleo em baixa superior a 1% na sessão, mas levemente positiva para os grandes bancos, o que ajudou a conter as perdas do Ibovespa.

“O volume de hoje ficou mais fraco e é natural essa cautela antes de uma eleição ainda indefinida, com parte das pesquisas ainda mostrando empate técnico, dentro da margem de erro. Não dá para fazer posição em cima, então se deixa em caixa, à espera do resultado”, diz César Mikail, gestor de renda variável da Western Asset.

Em Nova York, os índices acionários continuaram a surfar nesta última sessão da semana a expectativa por moderação no ritmo de alta dos juros do Federal Reserve ainda este ano, bem como uma temporada de balanços trimestrais que, à exceção das grandes empresas de tecnologia, tem se mostrado “ok” até o momento, acrescenta o gestor.

Câmbio

Segundo operadores, a formação da taxa de câmbio no mercado à vista neste pregão foi muito influenciada pelo o tombo da divisa no mercado futuro, em razão de fatores técnicos típicos de encerramento de mês.

Entusiasta da moeda brasileira, o economista-chefe do Instituto Finanças Internacionais (IIF), Robin Brooks, observa que esta é a primeira semana em 2022 na qual o real apresenta performance inferior à de seus pares. “Com as pesquisas apertadas, os mercados começam a se preocupar com o risco de transição e de contestação do resultado”, afirma Brooks, no Twitter. “Colocamos o prêmio de risco eleitoral ao redor de 10%. Portanto, com um resultado ordeiro, podemos ver o dólar vir bem abaixo dos R$ 5,00″.

Conforme noticiou o Broadcast Político, há rachaduras na estratégia dentro da campanha de Jair Bolsonaro, cuja última cartada para minar a credibilidade do pleito foi o caso das inserções de propaganda nas rádios - frente de batalha que já abandonada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente, teria sugerido postergação das eleições. Mas a ideia encontra forte resistência no Centrão, que teme ser associado à defesa de um golpe ou à tática para vencer no “tapetão”.

Para a economista Ariane Benedito, especialista em mercado de capitais, o mercado foi muito contaminado nesta semana pela expectativa em torno das eleições. Ela mantém uma visão otimista para ativos domésticos e acredita que, com a perspectiva de prolongamento de juro real alto (após a decisão do Copom na quarta-feira) e a possibilidade de preços de commodities elevados em razão da guerra da Ucrânia, pode haver um retorno do fluxo estrangeiro após as eleições.

“O real tende a ganhar com o juro real alto por tempo prolongado e crescimento econômico melhor que de outros emergentes. Por enquanto, com o impasse fiscal, uma faixa de dólar entre R$ 5,20 e R$ 5,40 ainda é saudável”, afirma Ariane, acrescentando que, mais do que o comportamento da moeda americana no exterior, o que vai ditar a formação da taxa de câmbio são os sinais sobre a política fiscal.

No exterior, houve também uma desaceleração dos ganhos do dólar frente a pares fortes ao longo da tarde, com o índice DXY, que chegou a atingir máxima acima dos 111,000 pontos, operando entre leve alta, ao redor dos 110,600 pontos. A maioria de divisas emergentes e de exportadores de commodities perdeu fôlego, em meio ao avanço das taxas dos Treasuries.

As apostas de que o Federal Reserve, cujos membros estão em período de silêncio, promova nova alta de 75 pontos-base na taxa básica americana no dia 2 de novembro permanecem amplamente majoritárias. Também segue em pé a tese de que haverá desaceleração do ritmo de alta para 50 pontos-base em dezembro - seja em razão de sinais de perda de fôlego, ainda que tímida, da inflação, seja por declarações recentes de dirigentes do BC americano.