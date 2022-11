Dólar cede com PEC da Transição desidratada, mas exterior neutraliza Bolsa

A semana decisiva para a PEC da Transição começou com alívio nos mercados locais, em meio à percepção de que a proposta do governo eleito para o estouro do teto vai ser desidratada. Nas mesas, foram bem recebidas as sinalizações desta segunda-feira, 28, por parte de negociadores da PEC, de que o valor que ficaria fora do teto de gastos para financiamento de gastos sociais seria algo em torno de R$ 150 bilhões, e não os R$ 198 bilhões apresentados.

A marca de R$ 150 bilhões é mais palatável porque, segundo cálculos do próprio Ministério da Economia, não representaria expansão fiscal em 2023. A PEC acabou sendo protocolada nos termos inicialmente propostos pelo governo eleito já no encerramento da sessão pelo relator-geral do Orçamento, senador Marcelo Castro (MDB-PI), que admitiu que o texto não tem consenso ainda, o que aumenta a expectativa pelo esforço do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na articulação da proposta.

O petista chegou no domingo a Brasília e passa a semana na capital federal acertando os pontos da transição. Há também esperança de que Lula indique o ministro da Fazenda nos próximos dias, com o nome de Fernando Haddad ainda na liderança das apostas.

Neste ambiente, o dólar à vista fechou o dia aos R$ 5,3661, recuo de 0,82%. Contudo, a liquidez fraca na etapa da tarde por causa do jogo do Brasil na Copa do Catar e o exterior azedo limitaram os movimentos. Lá fora, os protestos na China contra a dura política anticovid seguiram pesando, mas o sentimento piorou adicionalmente com falas austeras de dirigentes do Federal Reserve.

O presidente da distrital de Saint Louis, James Bullard, disse ver juro em nível elevado em 2023 e 2024. Já o chefe do Fed Nova York, John Williams, afirmou que a desinflação de commodities sozinha não levará os índices de preços à meta do BC americano. Assim, as bolsas de Nova York caíram mais de 1%, impedindo o Ibovespa de surfar no alívio dos demais ativos locais. O índice brasileiro cedeu aos 108.782,15 pontos, recuo de 0,18%.