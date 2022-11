Bolsa sobe 1,96% com commodities em alta e expectativa por desidratação da PEC da Transição

Publicidade

A perspectiva de flexibilizações na política de Covid Zero da China impulsionou uma série de ativos de risco, principalmente as commodities, ao longo desta terça-feira, 29, e deu um suporte adicional ao otimismo visto no mercado local desde o pregão anterior. O alívio interno - que passou pelo salto da Bolsa e valorização do real - veio da percepção de que a PEC da Transição será desidratada na CCJ do Senado.

O mercado aposta que o valor extrateto seja diminuído dos atuais R$ 198 bilhões para algo como R$ 150 bilhões. O tempo de vigência também deve ser menor, passando de quatro para dois anos. Em meio ao otimismo, foram bem recebidas até as demoras em apreciar a PEC (que só deve ficar para a semana que vem) e em nomear um ministro da Fazenda. Circularam nas mesas rumores de que Fernando Haddad poderia estar perdendo força, ainda que ele tenha entrado no grupo técnico de Economia da transição.

Política de Zero Covid na China tem gerado protestos pela população Foto: Andy Wong/AP

Neste ambiente, o dólar à vista caiu 1,46%, encerrando o dia a R$ 5,2876. No exterior, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a uma cesta de seis divisas fortes - operou em leve alta a maior parte do dia, com máxima aos 106,881 pontos. A moeda americana caiu em relação à ampla maioria de divisas emergentes, com o real liderando os ganhos.

Na Bolsa, a alta foi robusta, de 1,96%, aos 110.909,61 pontos. Ações de empresas de commodities foram os destaques de alta. As ações da Petrobras saltaram mais de 4%, enquanto os ganhos de Vale foram de 3,86%. Não por acaso, são duas companhias cujos negócios estão expostos aos rumos da economia da China, que se beneficiaria de regras menos duras da política anticovid. Mas o bom humor externo não chegou às bolsas de Nova York, que fecharam em baixa diante de renovados temores inflacionários e da resposta do Federal Reserve a isso.