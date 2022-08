Petróleo em baixa e sinal de maior aperto nos EUA derrubam Bolsa de volta aos 100 mil pontos

Se no pregão anterior, o petróleo e a Petrobras contribuíram para que o Ibovespa escapasse de perdas na sessão, nesta terça-feira, 30, o efeito conjunto foi o oposto. Com o Brent em queda que chegou a superar 6% nesta terça-feira, a US$ 97 por barril - após ter sido negociado a US$ 105 na máxima de segunda-, em meio à renovação de expectativa de que a oferta cresça caso se alcance entendimento sobre o acordo nuclear para o Irã, as ações da Petrobras o dia em baixa de mais de 5,5% em sessão também acentuadamente negativa para a Vale, que caiu 2,90%. Sem o apoio das commodities, e com fraqueza no setor financeiro, a correção se impôs ao índice da B3, que fechou em queda de 1,68%, aos 110.430,64 pontos. O dólar, por sua vez, teve uma alta firme, de 1,58%, após acumular quedas sucessivas.

A expectativa por estreitamento das condições de liquidez nas maiores economias, em meio ao processo de elevação de juros nos Estados Unidos e também na Europa, e a perda de dinamismo econômico na China, grande consumidora de commodities, tem posto um freio no apetite por risco nas últimas sessões, após o Ibovespa ter saído da faixa de 95 a 96 mil pontos, nas mínimas de julho, para a de 114 mil pontos, nos melhores momentos intradia deste mês de agosto.

B3, a Bolsa de Valores de São Paulo Foto: Amanda Perobelli/Reuters

A situação econômica chinesa, que permanece atípica desde a política de tolerância zero à covid, foi agravada recentemente pelas elevadas temperaturas e pela seca na atual temporada de verão, com impacto direto sobre o preço do minério de ferro. Assim, o quadro global combina luta contra a inflação nos Estados Unidos e na Europa e menor ritmo de atividade no gigante asiático.

A correção nos preços do minério de ferro sobre as ações de Vale e da siderurgia também têm a ver com a desaceleração chinesa. Nesta sessão, a tonelada seca do minério foi negociada abaixo de US$ 100 pela primeira vez em cinco semanas.

Câmbio

Após dois pregões seguidos de queda, em que acumulou desvalorização de 1,54% e se aproximou do piso de R$ 5,00, o dólar encerrou a sessão desta terça em alta firme, voltando a superar o teto de R$ 5,10. O enfraquecimento do real se deu em meio a um tombo das divisas emergentes frente à moeda americana, em dia marcado por baixa dos preços das commodities, em especial do petróleo. Dados positivos da economia dos EUA e declarações de dirigentes do Federal Reserve não apenas reforçaram a expectativa de mais alta de juros como esfriaram apostas em corte dos Fed Funds em 2023.

No exterior, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas fortes - apresentou leve queda, em razão da recuperação do euro dado o aumento de aposta de que o Banco Central Europeu (BCE) pode elevar os juros em 75 pontos-base no próximo dia 8. A moeda americana, contudo, subiu em bloco em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities, a exceção do rublo russo e da lira turca.