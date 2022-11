Mercado se anima com Fed, e Bolsa passa a subir enquanto dólar cai 1,63%

Os ativos de risco reagiram positivamente ao discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em evento do Instituto Brookings. As Bolsas em Nova York ganharam fôlego, e o dólar se enfraqueceu ante as demais moedas até encerrar em baixa de 1,63%, a R$ 5,2016. No Brasil, a melhora em Wall Street somou-se ao aumento nas apostas de desidratação da PEC da Transição após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), indicar que, como está, não passa, para impulsionar os mercados. O Ibovespa zerou a queda e migrou para o azul. Às 16h49, o principal índice da B3 subia 0,30%, aos 111.236,95 pontos.

O mercado se apegou à afirmação de Powell de que o momento de moderar ritmo de aumento das taxas de juro pode chegar logo em dezembro. Mas ele também ponderou que a taxa ao fim do ciclo de aperto monetário poderá ser mais alta que a inicialmente prevista. “A história adverte fortemente contra o afrouxamento prematuro da política. Vamos manter o curso até que o trabalho seja feito”, disse.

Dólar cai em dia de declarações do Federal Reserve sobre a taxa de juros

No Brasil, após o Broadcast Político informar que, segundo fontes, Lira sinalizou a Lula que a PEC precisa de um prazo menor do que quatro anos, os juros futuros engataram trajetória de queda nos trechos de médio e longo prazos. A assessoria de imprensa do presidente da Câmara, porém, afirmou em nota que a reunião nesta manhã foi “restrita aos dois” e negou que a possível desidratação do texto tenha sido abordada na conversa.

Nos cálculos do BTG Pactual, a PEC da Transição pode levar à trajetória crescente da relação dívida/PIB, chegando a 105% em 2030. Na hipótese de elevação do espaço do teto de gastos em mais R$ 80 bilhões, esta relação se estabilizaria em 2029 e chegaria a 84% em 2030.

Para o Braclays, as taxas de juros futuros do Brasil não devem voltar ao nível observado antes das eleições no curto prazo, mas há espaço para uma retirada de prêmios da curva caso o noticiário fiscal se torne mais positivo. A avaliação é do Barclays, que vê espaço para um recuo da taxa do DI para janeiro de 2025 a cerca de 12,75%.





