Bolsa e dólar encerram o dia quase estáveis diante de cautela externa

A Bolsa e o dólar fecharam quase estáveis em um dia em que o mercado foi dominado pela quarta alta seguida de juros nos Estados Unidos. Por aqui, no entanto, a percepção de que a transição do governo federal será tranquila ajudou o dólar a ficar no patamar de R$ 5,12 (alta de 0,14%) e a Bolsa a manter os 116.896 pontos (baixa de 0,03%).

Rumores referentes à escalação de nomes para a equipe econômica foram acompanhados pelo mercado. Embora tenha voltado a circular o de Henrique Meirelles para o Ministério da Fazenda, fontes afirmaram ao Estadão/Broadcast que o convite ainda não foi feito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Não há confirmação ainda de que Meirelles tenha sido convidado para ministério no governo Lula. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

No exterior, a decisão do Fed (Banco Central dos Estados Unidos) continuou a inibir o apetite por risco. Além disso, o reforço de autoridades da China no compromisso com a política de covid-zero também pesou no sentimento, firmando as bolsas americanas e europeias no vermelho. Assim, aqui, um dos destaques de queda do Ibovespa (principal índice da Bolsa brasileira, a B3) foi o papel de ações ordinárias da Vale, que cedeu 2,92%.

Líder de câmbio da Trace Finance, Evandro Caciano dos Santos chamou atenção para a resiliência do real. “Parece que houve um desmonte de posições defensivas de quem estava pessimista com um governo Lula”. E complementa: “Os sinais são de que a transição vai ser feita de acordo com os ritos estabelecidos. Lula já está conversando com os partidos para formar sua base de apoio no Congresso.”

O especialista em mercados internacionais do C6 Bank, Gabriel Cunha, observa que o real é uma das moedas que mais se apreciaram frente ao dólar nesta semana. Isso reflete, segundo Cunha, uma visão positiva dos investidores sobre o fim do processo eleitoral e o início da transição de governo, como mostra o ingresso de R$ 1,898 bilhão de capital externo na B3 na segunda-feira (31), primeiro pregão após a eleição presidencial.

“A partir de agora, o que ganha importância para o mercado é a indicação de quem será o futuro ministro da Economia. Os agentes econômicos aguardam se o nome será de um político ou de um técnico. Isso será determinante para a direção dos ativos nas próximas semanas”, afirma Cunha.

Dividendos da Petrobras

Nesta quinta, o conselho de administração da estatal aprovou a distribuição de dividendos no valor de R$ 3,3489 por ação preferencial e ordinária em circulação, segundo fato relevante. O montante total soma R$ 43,7 bilhões, sendo que R$ 12,5 bilhões vão para o bolso do acionista principal, o governo federal.

Na visão da Ativa Investimentos, o fato de que os dividendos superaram R$ 43 bilhões reforça a expectativa de que o resultado da empresa no terceiro trimestre do ano continuou forte. A empresa ressaltou, porém, que existem dúvidas quanto ao futuro do desempenho da companhia nos próximos exercícios.