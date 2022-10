Credit Suisse diz repudiar menção à economista Solange Srour na entrevista de Mendonça de Barros

Continua após a publicidade

O banco Credit Suisse, em nota enviada ao Estadão, disse “lamentar e repudiar” a menção à economista-chefe da instituição, Solange Srour, na entrevista concedida pelo economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, publicada nesta sexta-feira, 7. De acordo com as palavras de Mendonça, Solange teria previsto o dólar a R$ 6,00, em caso de vitória de Lula, por causa da incerteza fiscal, o que o banco nega. Ele também criticou outras projeções feitas pela economista.

Solange Srour, economista-chefe do banco Credit Suisse Foto: Wilton Junior / Estadão

A seguir, a íntegra da nota do Credit Suisse:

“O Credit Suisse lamenta e repudia veementemente a forma com que nossa economista-chefe, Solange Srour, foi retratada na entrevista publicada hoje, pelo O Estado de S. Paulo.

Solange é uma renomada economista, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Para nós, é um privilégio ter uma profissional com o seu talento e caráter em nossa equipe.

Em 2022, as projeções do Credit Suisse para a taxa de câmbio – feitas pela equipe liderada por Solange Srour – variaram entre R$ 5,10 e 5,20. Nunca R$ 6,00, como reportado na entrevista. Além disso, em nenhum momento, as previsões de indicadores econômicos foram condicionadas à vitória de um ou outro candidato.

Como aconteceu com as estimativas de todas as instituições – conforme comprova a divulgação semanal da pesquisa Focus do Bacen –, as expectativas para o IPCA deste ano foram revisadas após o inesperado corte de ICMS para contas de energia e combustíveis. Vale lembrar que as projeções do Credit Suisse para a inflação e Selic foram as mais acuradas do mercado, nos últimos dois anos.

Continua após a publicidade

Por fim, a economista jamais afirmou que o déficit fiscal “explodiria”. Suas expectativas para esse indicador, como não poderia ser diferente, aumentaram em linha com as projeções dos demais economistas.”