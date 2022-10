Credit Suisse anuncia recompra bilionária de bônus e ação sobe 2,7% em Zurique

Continua após a publicidade

O Credit Suisse anunciou nesta sexta-feira, 7, planos de recomprar o equivalente a cerca de 3 bilhões de francos suíços em bônus de sua emissão para economizar em pagamentos de juros, num momento em que o banco suíço se prepara para reestruturar suas operações. Por volta das 4h20 (de Brasília), a ação do Credit Suisse tinha alta de 2,7% na Bolsa de Zurique.

Nas últimas semanas, as ações e preços dos bônus do Credit Suisse sofreram fortes quedas, diante da expectativa de que o banco lançaria novas ações para financiar sua reestruturação. No último fim de semana, circularam rumores também sobre a saúde financeira da instituição.

Segundo comunicado, o Credit Suisse recomprará os bônus em duas ofertas, estimadas em 1 bilhão de euros e US$ 2 bilhões, que serão concluídas até 10 de novembro.

“As transações são consistentes com nossa abordagem proativa de gerenciar a composição geral de nossos passivos e otimizar despesas com juros, e nos permitem aproveitar as condições de mercado para recomprar dívida a preços atraentes”, afirmou o Credit Suisse. / COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES