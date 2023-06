Credit Suisse e UBS devem concluir fusão nesta segunda-feira

O processo de absorção do Credit Suisse, banco emblemático da Suíça fundado há 167 anos, pelo seu rival UBS será concluído na próxima semana, provavelmente na segunda-feira, 12, de acordo com previsões da instituição. Com a fusão, o banco se tornará um gigante com um valor de mercado semelhante ao Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha.

Mais cedo este ano, o UBS havia divulgado que a fusão dos dois bancos seria um trabalho complexo que provavelmente levaria o ano todo para ser concluída. O processo, entretanto, deverá ser concluído em menos de três meses.

Foto: Denis Balibouse/File Photo/Reuters

Agora espera-se que o nome “Credit Suisse” comece a desaparecer das agências e dos contratos de patrocínio (por exemplo, a liga suíça de futebol, que levava seu nome), embora o efeito mais imediato seja sua despedida das Bolsas de Zurique e Wall Street. Na bolsa de Zurique, a partir de 13 de junho, a empresa de logística Kuehne+Nagel substituirá o Credit Suisse no índice SMI, o principal do mercado que agrupa as 20 principais empresas do mercado, e também deixará de ser cotada em Nova York.

Um banco maior que o seu país sede

A absorção do que era o segundo maior banco da Suíça pelo primeiro transformará o UBS em um gigante avaliado no mercado em 1,5 trilhão de francos suíços (cerca de R$ 8,11 trilhões), um tamanho que é o dobro do PIB da Suíça e causa apreensão entre setores políticos e econômicos do país.

Recentemente, um dos partidos no poder na Suíça há décadas, o Partido Socialista, propôs reduzir o tamanho do UBS, considerando que ele representa riscos para a estabilidade nacional devido às enormes garantias concedidas pelo governo para apoiar sua compra do Credit Suisse, solicitadas pelas próprias autoridades.

O processo de absorção foi liderado pelo novo CEO do UBS, o executivo suíço Sergio Ermotti, nomeado dez dias após a aquisição para acelerar a fusão, dada sua ampla experiência no setor bancário suíço. Ermotti defendeu nas últimas semanas que o novo tamanho que o UBS alcançará após a fusão não deve ser tão relevante quanto o prestígio que pode trazer ao mercado bancário suíço, recuperando parcialmente a imagem que foi perdida após o fracasso do Credit Suisse.

Abalado por inúmeros escândalos e por sua exposição a investimentos de alto risco que resultaram em perdas milionárias, o Credit Suisse foi afetado de tal maneira pelo colapso bancário que começou nos Estados Unidos neste ano que as autoridades suíças forçaram sua compra pelo UBS para evitar sua falência. Sua equipe já foi reduzida nos últimos meses (de 50 mil no final de 2022 para cerca de 48 mil atualmente) e espera-se que continue diminuindo: os analistas preveem que o novo UBS terá que fechar cerca de 75 agências apenas na Suíça e cortar cerca de 10 mil empregos.

A fusão já recebeu a aprovação inicial de reguladores em importantes mercados bancários, incluindo Estados Unidos e União Europeia, depois que os reguladores suíços a defenderam como uma solução difícil, mas necessária, para manter a estabilidade financeira global. Embora a fusão acabe com o Credit Suisse, esta instituição e seus ex-dirigentes continuarão sendo alvo de investigações por parte da comissão parlamentar (uma das primeiras da história da Suíça) que foi aprovada pelo Legislativo suíço esta semana para determinar quem foi responsável por seu colapso./EFE