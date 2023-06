Programa automotivo: crédito liberado para descontos de carros atinge um terço do disponível

BRASÍLIA - Chegou a R$ 170 milhões o total de créditos tributários autorizados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para bancar descontos no valor de carros, conforme programa lançado no último dia 5 pelo governo Lula.

No primeiro balanço divulgado pela pasta, na quarta-feira, 14, o Executivo já havia liberado R$ 150 milhões dos R$ 500 milhões separados para subsidiar a concessão dos descontos em veículos leves. Agora, a fatia autorizada já chega a 34% do crédito disponível.

Por outro lado, não houve avanços na solicitação dos recursos para patrocinar bônus no segmento de caminhões e ônibus. Segundo o MDIC, dez montadoras aderiram na modalidade ônibus e doze na de caminhões. Já foram R$ 100 milhões para caminhões - 14% dos R$ 700 milhões separados -, e R$ 120 milhões para ônibus - 40% do dos R$ 300 milhões reservados.

Na quarta, inicialmente, a pasta divulgou o montante de R$ 90 milhões liberados para veículos de transporte coletivo, mas o dado foi atualizado para o patamar de R$ 120 milhões, mantido no balanço de hoje.

Pacote tem a intenção de incentivar a recuperação da indústria automotiva Foto: Clayton de Souza / AE

Os créditos autorizados para atender os descontos para carros estão distribuídos da seguinte forma, entre nove montadoras: FCA Fiat Chrysler e Volks, com R$ 30 milhões cada, GM, Peugeot Citroen, Hyundai e Renault, com R$ 20 milhões cada; e Honda, Nissan e Toyota, com R$ 10 milhões cada.

Continua após a publicidade

Além de novos recursos liberados, subiu também o número de versões e modelos incluídos pelas montadoras no programa para carros: de 31 para 32 modelos e de 232 versões para 266.