O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor) encaminhou uma denúncia de publicidade enganosa do produto Avelãcrem à Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) e à Vigilância Sanitária do município de Monte Alto (SP). Identificado como creme de avelã com cacau, o produto da marca Fugini não possui avelã em seus ingredientes, segundo o Idec. Contatada por telefone e e-mail, a Fugini ainda não respondeu à reportagem. Esse texto será atualizado assim que a empresa enviar seu posicionamento sobre o caso.

Avelãcrem é denunciado pelo Idec por propaganda enganosa

A fórmula do Avelãcrem contém apenas aromatizante com sabor de avelã. “A disparidade de informações entre o rótulo e a lista de ingredientes viola os direitos do consumidor e se enquadra no que estabelece o Código de Defesa do Consumidor como propaganda enganosa, já que induz o consumidor ao erro em relação às características de um produto”, afirmou o Idec em nota.

De acordo com o informe técnico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é obrigatório que o fabricante informe no rótulo principal a expressão “Contém aromatizante sintético idêntico ao natural”, quando for o caso. O Avelãcrem contém apenas “aromatizado artificialmente”.

A denúncia chegou ao Idec por meio de um consumidor, que registrou o caso no Observatório de Publicidade de Alimentos, plataforma em que os consumidores podem denunciar publicidades de alimentos que contrariem as normas vigentes, disponível neste link.