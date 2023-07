Criança recebe US$ 800 mil em indenizações do McDonald’s após se queimar com nuggets

Um júri na Flórida concedeu US$ 800 mil (R$ 3,8 milhões) em indenizações a uma menina de 7 anos na última quarta-feira, 19, por sofrimento e angústia mental causados quando um Chicken McNugget caiu em sua coxa, causando uma queimadura de segundo grau.

A queimadura aconteceu em 2019, quando ela tinha 4 anos, ao visitar um McDonald’s, e o caso foi comparado a um famoso e bem-sucedido processo contra a cadeia de fast-food por uma mulher que foi escaldada por café quente há mais de 30 anos.

O júri do Condado de Broward concedeu à menina, Olivia Caraballo, as indenizações por dor, sofrimento e outras formas de angústia mental. Metade do valor foi pela dor que ela suportou e a outra metade por qualquer sofrimento futuro resultante da lesão, de acordo com documentos do tribunal. Os advogados da família haviam solicitado US$ 15 milhões.

O processo foi movido em um tribunal estadual pelos pais de Olivia, Philana Holmes e Humberto Caraballo Estevez, contra o McDonald’s e a Upchurch Foods, a operadora da franquia em Tamarac, Flórida. Em maio, um júri separado determinou que as duas empresas eram responsáveis por não fornecer instruções ou advertências razoáveis - na embalagem, por exemplo - sobre os riscos de lesões que poderiam resultar de uma refeição com Chicken McNuggets, que contém pedaços de carne de frango.

Até quinta-feira, 20, não estava claro se os advogados do McDonald’s e da Upchurch Foods pretendiam apelar da decisão. Os advogados do McDonald’s se recusaram a comentar. Os advogados da Upchurch Foods não responderam imediatamente a várias solicitações de comentário. Sob a lei da Flórida, eles têm 15 dias para solicitar um novo julgamento ou 30 dias para apelar.

Jordan Redavid, o advogado principal da família, afirmou que a decisão do júri significou “justiça plena” para Olivia. “Por anos, os réus disseram que não tínhamos um caso e que eles não tinham nenhuma responsabilidade”, disse Redavid. Ele acrescentou que os danos concedidos foram muito maiores do que os US$156 mil que os advogados do McDonald’s propuseram ao júri em suas considerações finais.

Em agosto de 2019, Holmes pediu um Happy Meal com seis Chicken McNuggets para Olivia em um drive-thru do McDonald’s em Tamarac, uma cidade a noroeste de Fort Lauderdale, Flórida. Depois de entregar os nuggets à filha no banco de trás, um deles caiu no colo de Olivia, deixando sua coxa “desfigurada e marcada”, de acordo com o processo inicial.

Na quinta-feira, Holmes disse em entrevista por telefone que estava “satisfeita com a decisão” e ficou contente que o júri considerou a dor de sua filha. “Apenas queria que a voz de Olivia fosse ouvida”, disse Holmes.

O tribunal supervisionará a distribuição dos fundos concedidos à criança, disse Redavid, possivelmente através de um tutor nomeado pelo tribunal que proporá como o dinheiro deve ser distribuído. Os fundos provavelmente serão colocados em uma conta de investimento até que Olivia seja adulta, acrescentou.

O caso foi comparado a um processo conhecido, também envolvendo o McDonald’s, por uma mulher que foi escaldada pelo café do restaurante de fast-food. Em 1992, Stella Liebeck, na época com 79 anos, sofreu queimaduras graves depois de derramar o café da manhã em seu colo em um drive-thru do McDonald’s em Albuquerque.

Redavid reconheceu que os dois casos do McDonald’s pareciam semelhantes à primeira vista: um cliente queimado, um item escaldante, uma indenização vultosa do McDonald’s. No entanto, as circunstâncias eram diferentes, afirmou. Críticos de Liebeck disseram que ela deveria saber que o café estava quente. Mas era difícil encontrar falhas em Olivia, uma menina de 4 anos, por não antecipar o quão quente um Chicken McNugget poderia estar.

“Este não é o infame caso do café quente; este é o caso da Olivia”, escreveram Redavid e seus advogados em um comunicado emitido após o veredicto do júri.

Desde o caso de 1992, o McDonald’s e muitas outras lanchonetes recorreram a rótulos maiores em seus produtos com advertências mais diretas. Quanto aos seus Chicken McNuggets, o McDonald’s não fornece rótulos de advertência. Holmes espera que isso mude. “Espero que o McDonald’s mude suas caixas de Happy Meal agora”, disse ela, “para adicionar um rótulo ou um aviso de que a comida dentro está saindo direto da fritadeira”./NYT