‘Criei o poder do sorriso para combater o machismo’

À frente da Cia. de Talentos, a psicóloga Sofia Esteves acompanha a trajetória das mulheres no mundo do trabalho desde 1988, quando fundou sua consultoria de recursos humanos. Hoje, líder deste setor no Brasil, com faturamento de R$ 30 milhões e filiais em mais de 40 países, ela desenvolveu “o poder do sorriso” para sobreviver em um ambiente então 100% masculino, e viu crescer a procura por mulheres no mercado de trabalho, como conta a seguir. “Sabemos hoje que, muitas vezes, a mulher é mais produtiva que o homem”, afirma ela.

Na década de 1980, quando fundou sua consultoria de recursos humanos, como as empresas lidavam com a contratação de mulheres?

Quando comecei, perguntava aos meus clientes se eles tinham alguma restrição de gênero ou idade e sempre sugeria também o nome de uma executiva entre os candidatos. Mas a resposta é que tinha de ser um homem, que a mulher vai ter filhos, vai ficar afastada, não terá dedicação integral. Eu pontuava que este comprometimento a gente conseguia descobrir nas entrevistas. Também era difícil encontrar boas candidatas entre as executivas. As próprias mulheres discriminavam as candidatas.

E como começou a demanda por mais mulheres nas empresas?

Não tem muito mais do que dez anos que a questão de gênero virou central. A imprensa começou a trabalhar o tema, principalmente em reportagens internacionais. As multinacionais – e tudo começa com as multinacionais – passaram a pedir profissionais mulheres. Não tínhamos indicadores, mas claramente as mulheres ganhavam menos que os homens. O que mudou é que elas começaram a dar um super-resultado. Muitas vezes ela é mais produtiva que o homem. Hoje, há vários casos de mulheres promovidas ou contratadas grávidas, por exemplo.

Quais os principais benefícios para atrair as mulheres para trabalhar nas empresas?

A qualidade de vida. Ela se preocupa com a flexibilidade, com o home office, se poderá sair para ir à reunião da escola do filho ou ao médico. Ela vê a empatia da empresa, se vai se identificar com a cultura, valoriza o ambiente de trabalho. A remuneração é a última coisa que a mulher olha.

Quais os setores que valorizam mais o trabalho das mulheres?

As empresas de bens de consumo dão muita oportunidade para as mulheres. Os bancos de varejo, de uns tempos para cá, perceberam que as gerentes têm mais habilidade de lidar com clientes que os homens. Em fábricas, indústria química e áreas mais técnicas era mais difícil encontrar mulheres, até porque há poucos profissionais nesta área. Uma área que mudou pouco são as empresas familiares, principalmente as tradicionais, com fundadores homens, que são muito retraídas a contratar mulheres.

Quais as diferenças de contratar líderes mulheres?

A mulher tem mais sensibilidade, mais jogo de cintura. Se o funcionário está triste ou mais agressivo, ela vê os sinais. Como teve de aprender a segurar a pressão doméstica, ela filtra mais os problemas. Mas há mulheres que têm uma ambição desmedida, que não têm limites e talvez façam coisas que os homens não fariam.

Apesar de toda a tragédia, a pandemia trouxe o trabalho colaborativo e o home office como valores importantes para as mulheres?

Pena que a gente está desaprendendo os ganhos da pandemia. Este período trouxe uma solidariedade como nunca tivemos, desde doar cestas básicas até conversar mais com o porteiro. O medo de morrer ligou o mundo. Nossa escuta ativa estava mais aguçada. Mas vejo que hoje estamos perdendo esta escuta, que era boa para a empresa e para os funcionários. Estamos voltando à era do comando e do controle, de líderes que acham que têm de ver o funcionário trabalhando. Nem todos os setores da economia precisam do trabalho presencial todos os dias.

Hoje você lidera uma empresa com filiais em outros países e participa de diversos conselhos de administração. Como você venceu na carreira trabalhando em um setor então liderado por homens?

Eu nunca imaginei empreender. Fiz Psicologia porque queria trabalhar com crianças e ter um orfanato. Comecei a empreender aos 26 anos, numa área que era apenas de homens de cabelo branco. Eu era mulher e muito jovem e criei o meu jeito de lidar com o machismo. Criei o poder do sorriso. Uma vez, cheguei em uma reunião com um executivo e ele me perguntou se iríamos esperar o meu chefe chegar para começar a conversa. Eu respondi que eu era a dona e, sorrindo, disse que eu tinha certeza de que ele não ia me avaliar por ser mulher ou jovem, mas pela minha expertise. Em nossa segunda reunião, ele me disse que nem tinha dormido naquela noite, pensando que tinha três filhas e que, se eu não tivesse sido tão elegante em minha resposta, ele nunca teria percebido a sua postura. Hoje somos grandes amigos. A discriminação sempre vai acontecer. O que faz a diferença é a maneira que você lida com isso.