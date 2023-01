Crise é criação de 'oposição inconformada', diz ministro

GENEBRA - A crise econômica não existe e se trata apenas de um discurso da "oposição inconformada", por ter perdido as eleições, para tentar "desestabilizar o governo". A afirmação é do ministro do Trabalho, Manoel Dias, que passará esta semana em Genebra para reuniões na Organização Internacional do Trabalho. "Quem está em crise hoje é o mundo. Não somos nós." Questionado como explicava a contração do PIB no 1º trimestre, o ministro admitiu o impacto da Operação Lava Jato. Mas apenas respondeu: "Não sou economista". Dias faz questão de culpar a oposição por estar "contaminando a economia" e lembra que essa havia sido a mesma estratégia usada em 1964. "Há um discurso pessimista e que assusta a população. Porque a crise política é que afeta a econômica. As pessoas se assustam e postergam, às vezes, a compra de um carro, de um apartamento", disse. "Não tem crise. Nós temos dificuldades, ajustes. A crise é política. Tentam criar uma crise política." O ministro também fez paralelos entre a situação atual e a de 1964. "O mecanismo para desestabilizar é um discurso negativista, que contamina a economia. Isso afeta. Fizeram com o Getúlio (Vargas), em 1950, e depois em 64", insistiu. "O discurso de hoje é a corrupção e em 64 era que se queria implantar uma república sindicalista e que éramos comunistas, que comíamos crianças", atacou. Dias também criticou o "discurso de ódio de classe" no Brasil. Para ele, é o "grupo neoliberal" que tem gerado isso. "Eles estão inconformados de que nós temos um governo que há 12 anos tem atuação ideológica e política comprometida com os trabalhadores." Ele destacou que a oposição "pegou essa infelicidade", em uma referência ao escândalo de corrupção na Petrobrás. "Ninguém defende a corrupção. Mas é a primeira vez que se prende corruptor no Brasil, que rico tá na cadeia."Lava Jato. Se a crise não existe, Dias evita dar uma explicação sobre a contração do PIB. "Eu não sou economista", disse. Mas acredita que a Operação Lava Jato teve seu impacto. "Lavo Jato é um dos fatores, além desse discurso negativista. E outras razões que eu não tenho maior conhecimento." Para ele, o impacto na Petrobrás de fato repercutiu na economia. "Ela é a maior geradora de empregos no Brasil", disse. "Isso atingiu especialmente as empresas terceirizadas. Porque elas não tiveram resistência e capacidade e desempregaram", disse, citando o caso do Comperj com 50 mil trabalhadores afetados. Mas Dias acredita que a retomada vai ocorrer. "A Petrobrás tem a exploração do pré-sal. Ela não pode parar." O ministro evitou fazer projeções sobre o desemprego no Brasil até o fim do ano. "Não tenho como fazer. Quando cheguei no ministério, inventei de fazer uma. Mas não deu certo. Até porque hoje é imprevisível", reconheceu. Segundo ele, a taxa atual de 7,2% representa alta de dois pontos porcentuais. "São 800 mil trabalhadores. Criamos 23 milhões de novos postos. Isso aí é fácil. Um país que virou isso é fácil recuperar."