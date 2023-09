Crise imobiliária desencadeia novos alarmes sobre os ‘bancos paralelos’ da China

The New York Times, Seul - Uma contadora no nordeste da China depositou as economias de toda a sua vida e recebeu uma carta garantindo seu investimento em uma instituição fiduciária. Os trabalhadores de uma empresa de serviços públicos juntaram dinheiro de amigos e familiares, acreditando que os seus investimentos eram apoiados pelo governo. Um homem investiu US$ 140 mil em uma conta que lhe disseram que teria um retorno de 10,1% ao ano.

Eles estão entre as centenas de milhares de investidores chineses que enfrentam uma realidade angustiante: os seus investimentos no Zhongzhi Enterprise Group, um gigante financeiro que gere US$ 140 bilhões em ativos, e no seu braço bancário fiduciário, Zhongrong, podem estar em risco.

A partir de julho, as empresas afiliadas à Zhongzhi deixaram de fazer dezenas de pagamentos a investidores. E não ofereceram qualquer calendário para o pagamento das pessoas, alimentando preocupações de que um dos maiores “bancos paralelos” da China — empresas financeiras que oferecem serviços de empréstimo e investimento, mas não estão sujeitas às mesmas regulamentações que os bancos convencionais — possa estar à beira do colapso.

Numa breve declaração na semana passada, o Zhongrong disse que alguns produtos de investimento “não puderam ser pagos dentro do prazo” por conta de “múltiplos fatores internos e externos”. Não mencionou, porém, se os investidores receberiam seu dinheiro. O grupo Zhongzhi não fez nenhuma declaração pública sobre suas finanças e não respondeu a um e-mail solicitando comentários.

Os problemas do Zhongzhi são os mais recentes efeitos em cascata da crise imobiliária da China, que provoca estragos no sistema financeiro do país e aumenta a pressão sobre um governo central que atravessa uma crise econômica preocupante. Eles despertaram novos receios sobre os bancos paralelos chineses. Essas empresas distribuíram crédito a grupos imobiliários para o boom da construção no país, e agora muitos deixaram de pagar os empréstimos, uma vez que as vendas de casas novas estagnaram.

Companhias fiduciárias, como a Zhongrong, são um braço dos bancos paralelos que vendem produtos de investimento a empresas chinesas e às pessoas mais ricas. Enfrentam poucos requisitos para divulgar publicamente informações sobre as suas operações, incluindo a forma como investem o dinheiro dos clientes.

E são gigantescos: as empresas fiduciárias gerem US$ 3 bilhões em ativos, atraindo investidores com produtos financeiros de elevado rendimento que muitos acreditavam serem apoiados pelo governo. Concedem empréstimos ou investem em ativos como imóveis, ações e obrigações — dinheiro que mantém a economia e os mercados da China em movimento.

Escritório do Zhongzhi Enterprise Group, um gigante financeiro que gere US$ 140 bilhões em ativos na China Foto: Florence Lo/Reuters

O Zhongzhi é um conglomerado privado com negócios que abrangem capital de risco, gestão de ativos e seguros. Uma das joias de sua coroa é uma participação de 33% na Zhongrong International Trust, que detinha US$ 86 bilhões em investimentos em 2022.

A declaração da Zhongrong, emitida após semanas de silêncio, afirma que trouxe duas empresas estatais para lhe dar apoio, aprofundando a intriga sobre o pensamento de Pequim. Durante décadas, a China salvou empresas financeiras endividadas, levando muitos a acreditar que os produtos oferecidos pelos trustes — especialmente aqueles que têm ligações com empresas estatais — eram essencialmente garantidos pelo governo.

Mas esta rede de segurança, argumentaram os críticos, criou um “risco moral” que permitiu aos investidores ignorar os riscos associados aos investimentos de alto rendimento, ao mesmo tempo que encorajava as empresas fiduciárias a envolverem-se no tipo de empréstimos arriscados que Pequim tem procurado refrear.

Numa mensagem aos investidores na semana passada, um funcionário da Datang Wealth Management, empresa controlada pela Zhongzhi que vende produtos da Zhongrong, reforçou a ideia de que o governo não os abandonaria.

“Nossos contratos são todos verdadeiros e válidos”, escreveu o funcionário em mensagem compartilhada com o The New York Times. “É uma empresa fiduciária líder, com experiência empresarial, de propriedade do governo central, então nosso problema de pagamento será definitivamente resolvido e o resultado não irá decepcionar.”

A contadora no nordeste da China disse que investiu US$ 1,5 milhão em dois produtos da Zhongrong. Embora soubesse pouco sobre o grupo, sentia-se segura porque o seu maior acionista é uma empresa estatal (a Jingwei Textile Machinery) e tinha uma licença do regulador bancário da China. Ela disse ter recebido uma carta de compromisso prometendo compensar qualquer perda em seu investimento.

Mas quando seu investimento de US$ 550 mil em um dos fundos venceu no mês passado, ela não recebeu nem o principal nem os juros de 7,6% após um ano, conforme prometido. Ela disse que a empresa não lhe garantiria que seria paga. Depois de visitar um regulador financeiro local para apresentar uma queixa, um agente da polícia alertou-a para não recorrer a uma autoridade superior. Ela pediu para ser identificada apenas pelo sobrenome, Wang, por medo de novas represálias.

“É como se meu coração sangrasse todos os dias”, disse Wang, soluçando ao telefone. Ela planejou comprar uma casa para seu filho em Pequim com o dinheiro que investiu.

Depois de a Zhongrong ter falhado em relação aos pagamentos, investidores furiosos reuniram-se em frente à sua sede em Pequim, exigindo que a empresa “devolvesse o dinheiro”. Embora Wang e outros investidores estejam desesperados por uma intervenção governamental, Pequim poderá estar relutante em fazer um resgate.

Mas foi exatamente o verniz de apoio governamental que tranquilizou quase mil funcionários de uma central elétrica no leste da China quando fizeram investimentos com a Datang Wealth Management (uma empresa cuja sócia minoritária é a estatal Datang International Power Generation) em produtos oferecidos pela Zhongrong e a Zhongzhi.

Bancos paralelos chineses distribuíram crédito a grupos imobiliários para o boom da construção na China, e agora muitos deixaram de pagar os empréstimos, uma vez que as vendas de casas novas estagnaram Foto: Qilai Shen/The New York Times

O discurso de vendas veio de um funcionário financeiro da estatal, e os trabalhadores entenderam que Zhongrong e Datang tinham o apoio parcial de empresas estatais, de acordo com uma pessoa que tinha permissão para falar em nome de alguns funcionários. Os empregados da fábrica estavam preocupados com as consequências de se manifestarem.

Em muitos casos, os funcionários juntaram dinheiro de familiares e amigos para investir em produtos que oferecem retornos anuais de até 10%, disse esta pessoa.

Com o passar do tempo sem pagamento, o colega da empresa que atuou como intermediário da Datang alertou os funcionários para não reclamarem, ou eles poderiam ser transferidos para o final da fila para resgates.

Mas alguns investidores recusam-se a ficar calados.

Zhou Chunlei, que havia investido US$ 140 mil em uma subsidiária da Zhongzhi, deveria receber seu primeiro pagamento de juros em julho. Quando não recebeu o dinheiro, ele tomou a rara atitude de falar sobre sua verdadeira identidade nas redes sociais chinesas.

“Em vez de esperar, é melhor lutar pelos nossos interesses pessoais”, disse Zhou num vídeo. “Também espero que o governo possa resolver os problemas das pessoas e dos investidores.”