‘Crise política mudou ritmo, mas não rumo da economia', diz ex-presidente do Santander

O consultor Fabio Barbosa, de 62 anos, que comandou alguns dos maiores bancos do País, parece convencido de que a agenda de reformas proposta pelo governo Temer sobreviverá à atual crise política, qualquer que seja o seu desfecho. Nesta entrevista ao Estado, Barbosa diz que o Congresso apoia as reformas e que não acredita na adoção de medidas populistas pelo governo para ganhar popularidade. Diz, também, que é cedo para discutir o que poderá ocorrer nas eleições de 2018. Cogitado para ser candidato à presidência pelo Partido Novo, ao qual é filiado, ele nega intenção de aceitar o desafio. “A chance de isso acontecer é zero.”<MC1>

Qual é a sua visão sobre o atual cenário político do País, com essas denúncias todas de corrupção? Vejo o que está acontecendo de maneira positiva. O que a gente está fazendo é mostrar os problemas que temos, tanto na conduta dos políticos quanto na dos empresários. A melhor maneira de lidar com as situações mais críticas é justamente mostrar como elas são.

Qual a sua posição em relação à renúncia do presidente Temer e à antecipação das eleições? Não tenho opinião formada sobre o caminho a seguir. A melhor solução é sempre a do respeito ao Estado de Direito. Há regras estabelecidas, alguns passos a trilhar, defesas a constituir. Não há necessidade de se precipitar. O desenrolar dos acontecimentos é que vai determinar o resultado desse processo.

Até que ponto a crise política está afetando a economia? Nos últimos meses, os índices de confiança dos agentes econômicos registraram uma ligeira queda. Não voltaram aos níveis de 2015, quando atingiram os pontos mais baixos, mas sofreram uma pequena retração. Quando há mais incerteza, os consumidores e os investidores se retraem. Isso retarda um pouco a retomada. Para a economia funcionar de forma adequada, é importante que o grau de confiança dos agentes econômicos se restabeleça.

Mesmo com o aumento da incerteza, a economia não está sofrendo tanto quanto em outras crises. O que explica isso? O que justifica o fato de os mercados estarem tão calmos, apesar da indefinição política, é que a equipe econômica tem apontado o norte de forma muito clara. Em nenhum momento se repensou o caminho a seguir. O País precisa endereçar alguns problemas: a Previdência, a reforma trabalhista, o equilíbrio fiscal, a reforma tributária, as microrreformas que permitirão o aumento da produtividade e da competitividade, a mudança do papel do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Hoje, esses assuntos estão todos na mesa. O que estamos questionando é quando conseguiremos endereçá-los e resolvê-los. O ritmo em que as reformas serão feitas ou não dependerá muito da questão política, mas o diagnóstico está mais claro do que nunca. Isso é que conquistou o mercado.

O senhor acredita que esse descolamento entre a economia e a política é sustentável? Prefiro não usar a palavra descolamento. A gente poderia falar em descolamento se a política fosse para um lado e a economia para outro – e isso não aconteceu. O que ocorreu, como disse há pouco, é que a crise política segurou o ritmo de retomada da economia, mas a agenda não mudou. A equipe econômica propôs uma agenda e as forças políticas que apoiam o governo a endossaram. Ninguém acenou com mudanças na agenda, seja a atual administração, sejam as alternativas consideradas em cenários de estresse – e é por isso que o mercado está mais tranquilo.

A percepção de que a atual equipe econômica será mantida, qualquer que seja o desfecho da crise política, também explica muito dessa calmaria, não?

Obviamente, a manutenção da equipe econômica dá respaldo à agenda de reformas e contribui muito para impedir um aumento maior das incertezas. Agora, com o cenário político mais conturbado, a execução das reformas deverá demorar mais tempo. Demorando mais tempo, a economia vai se ressentir um pouco mais. O que a gente quer é que, no devido tempo, os problemas da economia possam ganhar prioridade, para permitir a retomada do crescimento</MC></MC>.

Surpreendentemente, boa parte do Congresso – talvez suficiente para aprovar as propostas do governo – mostra um comprometimento com as reformas. O senhor tem a mesma percepção? O Congresso também está mudando o ritmo dos trabalhos. Algumas coisas que poderiam ser aprovadas com mais rapidez ficaram para depois, mas não se viu a rejeição dessas prioridades ou – o que seria ainda pior – uma pauta diferente da que foi proposta pelo atual governo. Os políticos que estão lá acreditam nessa pauta. Estão trabalhando por ela. Outros que virão, caso o cenário de estresse prevaleça, também acreditam nessa pauta. Os políticos não vivem em outro mundo. Vivem nesse mundo – e são eles que dão respaldo à equipe econômica.

Qualquer que seja o desfecho da crise, está claro que as reformas terão de continuar no próximo governo. Mas até agora não há uma candidatura claramente comprometida com essas propostas. Em que medida isso pode afetar mais a economia? Isso também ajuda a aumentar a incerteza, também determina comportamentos mais prudentes de consumidores e investidores, que desaceleram o ritmo da economia. Mas ainda falta mais de um ano para a eleição. Aconteceu tanta coisa nos últimos meses e tantas outras coisas acontecerão daqui para a frente que hoje é tudo muito incerto em relação a 2018. As pesquisas mostram os nomes mais conhecidos na ponta, o que é normal nessa fase em que não há campanha.

Há receio de que o governo adote medidas populistas para se manter no poder e tentar aumentar a popularidade. Que efeito isso pode ter na economia? Acho bem improvável que o governo lance mão de coisas totalmente distintas das que balizaram sua atuação até agora. A convicção demonstrada ao longo desse mais de um ano sempre foi no sentido de reforçar o compromisso com uma agenda de reformas. Apesar do desgaste que isso lhe causou, seja na opinião pública, seja em alguns setores do Congresso, o governo se manteve firme em relação a seus objetivos. O que há são ilações desprovidas de fundamento. Pode até haver pressão política, mas não creio que essa seria a solução, porque não vai trazer ganho de popularidade e ainda vai agravar a crise.