THE WASHINGTON POST - Mais de um mês depois que uma empresa de cruzeiros turca renegou a promessa de uma vida inteira – uma viagem de três anos pelo mundo em mais de 140 países – os clientes que gastaram milhões em depósitos estão pedindo ajuda a um promotor dos EUA para recuperar o seu dinheiro.

Em uma saga aparentemente destinada a fazer parte dos documentários sobre escândalos da Netflix, o fracasso da Miray Cruises em lançar o cruzeiro Life at Sea deixou dezenas de passageiros sem casas, empregos, carros, fundos de aposentadoria e economias da vida.

Leia também

Uma carta enviada a Markenzy Lapointe, promotor dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, identifica 78 dos passageiros do cruzeiro Life at Sea como “Vítimas da Miray”. A carta, que foi vista pelo The Washington Post, diz que os passageiros perderam cerca de US$ 16 milhões por ações da Miray que correspondem a deturpação e fraude. O grupo inclui cidadãos dos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Singapura e Índia, entre outros países. A maioria dos clientes eram idosos com mais de 65 anos.

“O fracasso da Miray em reembolsar o dinheiro dos passageiros conforme prometido fez com que um número significativo de residentes ficasse literalmente sem casa”, diz a carta. “Muitos vivem com malas em motéis ou em quartos vagos por causa da generosidade de amigos.”

A Miray disse em comunicado aos passageiros no início deste mês que os reembolsos estão lentos devido a problemas bancários e de cartão de crédito, de acordo com a carta. Porta-vozes da empresa não responderam imediatamente a um pedido de comentário na segunda-feira. Não está claro se o escritório de Lapointe iniciará uma investigação. A carta dos passageiros, cuja intenção é servir como uma queixa criminal formal, diz que eles sofreram danos piores do que as vítimas do fracassado Festival Fyre nas Bahamas; o organizador do festival, Billy McFarland, foi para a prisão federal por fraude.

Sonho destruído e sem ter onde morar

Continua após a publicidade

“Eles não apenas destruíram nossas esperanças e sonhos e perturbaram o curso de nossas vidas, mas continuam desperdiçando nosso tempo”, disse ao Washington Post a passageira Shirene Thomas, uma trabalhadora de serviço social aposentada de 58 anos. Ela disse que saiu da casa que alugava, vendeu o carro e condensou sua vida em cinco caixas para a viagem. Atualmente ela mora com um amigo na Carolina do Norte.

Entre junho e agosto de 2023, Thomas disse que fez 27 transações individuais com oito cartões de crédito para a Miray, totalizando quase US$ 157 mil para a viagem de três anos. (A Miray estava oferecendo pequenos descontos aos clientes que pagassem adiantado pelos três anos.) “Levou tanto tempo e agora, como você pode imaginar, está levando ainda mais tempo para registrar contestações com 27 transações diferentes e fornecer toda a documentação.”

Até agora, apenas quatro passageiros tiveram algum dinheiro devolvido, diz a carta.

“Uma das partes mais difíceis de tudo foi a falta de comunicação e ser manipulada”, diz Thomas. “Teria sido muito mais fácil se eles simplesmente tivessem vindo a público e dito que isso estava dando errado, mas não foi isso que eles fizeram.”

Cruzeiro Life at Sea viajaria pelo mundo por três anos, com paradas em mais de 140 países; viagem foi cancelada. Foto: Life At Sea Cruises/Divulgação

US$ 30.000 por ano

Em março de 2023, a Miray, uma empresa que normalmente realiza cruzeiros pelo mar Egeu, anunciou o cruzeiro de 1.095 dias por preços a partir de US$ 30.000 por ano, incluindo hospedagem, alimentação e outras acomodações. Embora o conceito não fosse particularmente novo, o que a Miray estava oferecendo e o preço anunciado eram um tanto raros. (Thomas diz que a etiqueta de preço não acabou sendo totalmente precisa, pois refletia o preço de apenas algumas cabines de ocupação dupla.) Os futuros passageiros foram informados de que navegariam no Gemini, uma embarcação de propriedade da Miray. O barco estava programado para zarpar em novembro.

Continua após a publicidade

Com o passar dos meses, os passageiros pagaram seus depósitos, adquiriram novos vistos, empacotaram suas vidas e se prepararam para o mar. Alguns realojaram animais de estimação. Alguns venderam casas. Outros recorreram aos seus fundos de aposentadoria. Enquanto isso, a equipe de gestão original por trás do Life at Sea pediu demissão, aparentemente por conta de disputas sobre a navegabilidade do Gemini. Durante esse período, a maior parte da comunicação com os passageiros aconteceu por meio de webinars com novos executivos da Miray, incluindo a ex-CEO Kendra Holmes e o diretor de operações Ethem Bayramoglu. Em julho, eles anunciaram que encontraram um barco maior para embarcar na viagem.

Em outubro, os passageiros mandaram seus pertences para Istambul ou Miami (onde o navio fazia escala depois da Turquia). O proprietário da Miray, Vedat Ugurlu, anunciou então que a viagem seria adiada até 11 de novembro. Muitos passageiros já haviam comprado passagens aéreas ou estavam em alojamento temporário em Istambul aguardando a partida. De acordo com a carta enviada ao escritório do promotor dos EUA, Ugurlu alegou que os fundos estavam sendo finalizados para a compra do barco – mas que a viagem ainda estava de pé.

Em 19 de novembro, diz a carta, Ugurlu anunciou o cancelamento total da viagem; os planos para garantir um navio maior tinham fracassado. A Miray prometeu aos passageiros o reembolso total da viagem e quaisquer fundos adicionais que seriam pagos em três parcelas, a primeira em 22 de dezembro, com pagamentos posteriores em janeiro e fevereiro.

Em comunicado aos passageiros em 14 de janeiro, a Miray disse que disputas sobre estornos de cartão de crédito atrasaram os reembolsos e impediram a empresa de processar quaisquer transferências. Ainda assim, afirmam os passageiros, a empresa envolveu-se em “atividades ilegais significativas e repetidas”, ao comercializar um cruzeiro de três anos sem ter primeiro um navio.

“Não teremos para onde ir tão cedo”

Kara Youssef e seu marido, Joe, são um dos poucos que viram uma fração do dinheiro que investiram no Life at Sea voltar para eles. O casal morava na Turquia havia dois anos quando o cruzeiro foi anunciado. Eles gastaram a maior parte de seu fundo de aposentadoria, retiraram uma parte significativa de suas economias e venderam as duas propriedades que possuíam na Turquia para financiar a viagem. Desde 28 de outubro, eles vivem com três malas em um hotel pago pela Miray.

“Nossa maior preocupação neste momento é que não teremos para onde ir tão cedo”, disse Youssef ao Washington Post. “Não é que seríamos sem teto, mas podemos não ter permissão para voltar às nossas vidas, uma vez que vendemos a propriedade sob a qual pedimos residência [na Turquia].”

Continua após a publicidade

No sábado, mais de um mês depois que o primeiro reembolso deveria aparecer nas contas de todos os passageiros, Youssef conseguiu marcar uma reunião em pessoa com Bayramoglu, o diretor de operações, que lhe pagou US$ 10 mil em dinheiro – 12% do que ela e o marido pagaram pelo cruzeiro. Ela disse que o restante deve chegar em fevereiro, no máximo.

“Acho que a Miray tomou algumas decisões de gestão horríveis e foi atroz em sua comunicação, mas se eles fizerem o pagamento, se reembolsarem seus passageiros, no que me diz respeito, estou bem”, diz Youssef. “Não estou tentando arruiná-los para fazê-los pagar ou algo assim.”

“É um mundo louco”

Nem todos os passageiros assinaram a reclamação; George Fox, um residente do Maine de 67 anos, disse ao Washington Post que assume a responsabilidade pelo dinheiro que perdeu no cruzeiro. Ele sempre foi cético de que o cruzeiro aconteceria – a mudança de gestão e de barco o fez hesitar, assim como a recusa de seu banco em transferir US$ 30 mil para a Miray como depósito – mas ele diz que não acredita que isso tenha sido resultado de fraude intencional.

“Todos que se inscreveram sabiam que era um risco”, diz Fox, que, depois de duvidar cada vez mais do lançamento, mudou seus planos e decidiu embarcar na Flórida, assim que o navio zarpasse com sucesso. “Só foram muitas coisas que meio que se uniram e não deram certo. É apenas uma daquelas coisas... quero dizer, o que você pode dizer? É um mundo louco.”