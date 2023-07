Cruzeiro nudista: empresa lança viagem em que roupas são ‘opcionais’

A Bare Cruising, uma empresa de cruzeiros dos Estados Unidos, apresentou o seu mais novo pacote de viagem, chamado de o Big Nude Boat 2025 (Grande Barco Nu, em tradução livre), voltado para praticantes de nudismo.

Viagem acontecerá no navio Carnival Pride Foto: Bare Cruising/Divulgação

A viagem está marcada entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março de 2025 e vai começar em Tampa, na Flórida, e passar por lugares como Costa Maya e Cozumel, no México.

Em seu site oficial, a empresa afirma que “Este cruzeiro é perfeito para todos os nossos adeptos do naturismo com tempo limitado para ‘nakation’ (naked vacation, férias nuas, em tradução livre)”. Ficar com ou sem roupas é opcional, segundo a empresa.

A prática de nudismo dentro do navio possui algumas regras. Quando a embarcação está em alto mar ou ancorada em um porto, os passageiros podem estar nus, a menos que sejam feitos anúncios dizendo o contrário. Porém, quando o navio está atracado junto ao porto, todos os passageiros devem estar vestidos até que o navio zarpe e seja feito um anúncio de que a nudez é permitida novamente.

Roupas são necessárias para todas as refeições realizadas nos restaurantes, enquanto roupões de banho não são permitidos. No entanto, há um buffet self service que é uma área que pode ser frequentada sem roupas.

Continua após a publicidade

“Quando em dúvida sobre o que é traje apropriado, basta garantir que os seios, as nádegas e os órgãos genitais estejam completamente cobertos por roupas que não sejam consideradas trajes fetichistas ou lingerie”, diz a empresa em seu site.

Além disso, fotografias e vídeos de outras pessoas não podem ser produzidos sem o consentimento expresso. O navio possui “zonas sem fotos” ao redor das piscinas ou em locais de dança.

A empresa ainda enfatiza que carícias ou toques inadequados em partes do corpo pessoal ou de outra pessoa, atividade sexual explícita ou qualquer solicitação de atos sexuais são estritamente proibidos, assim como exibir-se nu em frente a outros navios ou enquanto as autoridades portuárias estão a bordo do navio.