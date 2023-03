Cultura gaúcha encanta visitantes

Bagé, Uruguaiana e Pelotas têm muito em comum, além de compartilhar a cultura e os hábitos gaúchos. São cidades de porte médio, com população entre 100 mil e 500 mil pessoas, faixa que abriga apenas 5% dos municípios brasileiros. Localizadas no sul do estado, estão bem próximas do Uruguai – e, no caso de Uruguaiana, também da Argentina. Esse contato com os países vizinhos é parte importante da identidade da região.

Outra característica que essas cidades compartilham é o fato de sediarem aeroportos administrados pela CCR Aeroportos, com operações iniciadas em março de 2022. “O Rio Grande do Sul é um estado muito importante do País e que consideramos estratégico para nossa empresa”, ressalta Fabio Russo, CEO da CCR Aeroportos.

Para cumprir o propósito de contribuir para o desenvolvimento sustentável das regiões em que atua, a concessionária tem estreitado a interlocução com entidades e lideranças locais, além de negociar continuamente com as companhias aéreas para aprimorar e ampliar o leque de voos em cada um dos aeroportos que administra. O objetivo é potencializar vocações regionais e impulsionar a geração de negócios, empregos e renda.

Continua após a publicidade

Fenadoce celebra a tradição doceira de Pelotas Foto: Gustavo Mansur/Prefeitura de Pelotas

Parceria promissora

“Pelotas, Uruguaiana e Bagé estão profundamente ligadas à base econômica do Rio Grande do Sul”, diz o governador, Eduardo Leite. Ele lembra que as três cidades são referência para a economia do setor primário, que responde por cerca de 40% do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho. “São estratégicas, cada uma a seu modo, para consolidarmos nosso plano de desenvolvimento, que aposta na economia tradicional, mas também abre perspectivas para a inovação tecnológica e para a atração de empresas em novos setores”, avalia o governador.

Continua após a publicidade

Uma das linhas de ação que o governo vai adotar no novo mandato, enfatiza Leite, é ampliar a divulgação do potencial do estado. “Nesse sentido, vamos trabalhar a promoção das vantagens logísticas proporcionadas por todos os modais, os quais estamos melhorando a partir de um ciclo significativo de investimentos.”

Para o governador, os aeroportos do interior do estado desempenham papel fundamental ao aproximarem a população e a economia gaúchas de empresas de todo o mundo, por meio das rotas que as conectam ao principal hub aeroportuário do País, São Paulo. “Nos últimos anos, o Rio Grande do Sul implementou uma agenda de reorganização, modernização e enxugamento da máquina pública que proporcionou o equilíbrio das contas e nos autorizou a iniciar um programa de investimento sem precedentes na história recente. Nesse contexto, além de outras medidas de ajuste, fizemos privatizações e iniciamos um programa de parcerias com a iniciativa privada em várias áreas”, descreve Leite.

Ele afirma que o objetivo das parcerias com a inciativa privada é acelerar investimentos que gerem impacto na competitividade da economia gaúcha e na qualidade de vida da população. “A CCR Aeroportos se insere nesse cenário de colaboração público-privada com o Rio Grande do Sul, na medida em que assumiu aeroportos estratégicos, localizados na Metade Sul e na Fronteira Oeste, regiões que vivem desafios econômicos específicos”, analisa o governador. “Mesmo sendo uma concessão federal, as operações certamente se conectam à nossa política de incentivo à aviação regional, que aposta na ampliação e na qualificação de rotas e aeroportos, para a qual a expertise da CCR Aeroportos será um fator decisivo.”

Continua após a publicidade

Entardecer durante passeio de barco no Rio Uruguai Foto: Divulgação/Prefeitura de Uruguaiana

Ênfase no turismo

Fomentar o turismo é parte do esforço empreendido pela CCR Aeroportos no Rio Grande do Sul. “Os aeroportos administrados pela empresa no estado são as portas de entrada para conhecer uma região do País que proporciona experiências diferentes, com muitas surpresas e encantos”, descreve Fabio Russo.

Continua após a publicidade

Ele enfatiza, também, o papel que as três cidades gaúchas exercem na relação com os países vizinhos – muitos passageiros que utilizam seus aeroportos são estrangeiros. “Temos a preocupação de prestar o melhor atendimento tanto para os brasileiros quanto para nossos vizinhos. Isso inclui eficiência, conforto e qualidade nas informações prestadas.”

O mais populoso dos três municípios é Pelotas, quarto maior do Rio Grande do Sul, com quase 350 mil habitantes. Em visita à cidade no início de dezembro de 2022, durante evento da Associação Comercial local, Fabio Russo anunciou os investimentos previstos para o aeroporto. Visando melhorar a experiência dos clientes, além de fomentar o turismo local e o desenvolvimento da região, as obras começarão nos próximos meses.

Com o objetivo de aumentar o conforto e a qualidade dos serviços no aeroporto, o terminal de passageiros será reformado e ampliado. A pista também passará por melhorias, como a adequação da sinalização e a ampliação da faixa de segurança, o que possibilitará a chegada de novos voos para a região sul do estado. Após a reforma, que deve ser concluída no início de 2024, o terminal comportará até três Boeings 737-700 simultaneamente.

Continua após a publicidade

“Temos um grande interesse em trazer mais voos para a região e acredito que isso virá por dois motivos: o natural crescimento da cidade de Pelotas e o esforço para a divulgação das potencialidades e do turismo local. Esse é um trabalho que queremos desenvolver em conjunto com o município e com o estado do Rio Grande do Sul”, diz Russo.

Piquenique em uma estância tradicional Foto: Divulgação/Prefeitura de Uruguaiana

Novas opções de voos

Continua após a publicidade

Localizada a uma hora e meia da fronteira com o Uruguai, Pelotas é conhecida pelo valor dado à cultura, incluindo muitos museus e prédios históricos preservados. Em 2018, recebeu o título de patrimônio cultural brasileiro, concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

“Temos um rico legado histórico e étnico”, ressalta a prefeita, Paula Mascarenhas. “Por ter sido uma das maiores produtoras de carne do Brasil, entre os séculos 18 e 19, Pelotas concentrou uma grande população de negros escravizados. Essas pessoas influenciaram profundamente a paisagem e a cultura pelotense. Merecem destaque também as imigrações de portugueses, italianos, alemães e franceses para a região, que ajudaram a construir as bases econômicas, gastronômicas e culturais da cidade”, descreve ela.

Pelotas tem uma agenda movimentada de eventos. Um dos principais é a Feira Nacional do Doce (Fenadoce), organizada há três décadas na cidade para celebrar uma tradição local, a produção de doces artesanais. A 28ª edição do evento, realizada em junho de 2022, estendeu-se por 17 dias, atraiu 313 mil visitantes e ultrapassou a marca de 1,8 milhão de doces vendidos.

A prefeita tem boas expectativas para o futuro do aeroporto de Pelotas, que, localizado a apenas 7 quilômetros do centro da cidade, proporciona fácil acesso ao modal rodoviário, representado pela BR-116. Além das melhorias físicas que já estão sendo feitas, ela destaca a ampliação das opções de voos. “Agora temos voos diretos para São Paulo, o que nos deixa muito mais próximos dos grandes centros urbanos. Como somos uma cidade-polo em saúde e educação, com duas grandes universidades, ter um aeroporto qualificado faz muita diferença e certamente aproxima os visitantes.”

Tradições valorizadas

Estabelecido junto à fronteira fluvial com o Uruguai e a Argentina, o aeroporto de Uruguaiana proporciona também acesso ao Paraguai. Além disso, atende passageiros dos países vizinhos com rota direta para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo – e, dali, para o mundo. A cidade comporta, ainda, o segundo maior porto seco da América Latina, com grande relevância para a logística de cargas no País.

Uruguaiana mantém uma atmosfera cosmopolita. A cidade é conhecida como a “capital dos free shops” no Brasil, pois abriga nove complexos desse estilo, com grande variedade de lojas, nacionais e internacionais. No primeiro semestre de 2022, de acordo com dados da Receita Federal, as vendas realizadas por essa rede chegaram a R$ 8 milhões, o equivalente a 43% do total de operações desse tipo de negócio no País inteiro. O resultado representou um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano anterior, o que comprova a expansão do segmento na região.

Uruguaiana oferece paisagens belíssimas, como o pôr do sol no Rio Uruguai, que pode ser apreciado em passeios de barco. Outra atração é a gastronomia tradicionalista, que vem sendo impulsionada pelo projeto “Sabores da Tradição”, lançado recentemente. Uma das delícias típicas é o charque de carne de ovelha desfiada.

Entre as opções de hospedagem na região está a Estância Timbaúva, casarão com mais de 150 anos a 30 quilômetros do centro da cidade. Cercada por campos e mata nativa, a propriedade é o lugar ideal para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. A cultura local envolve também a preservação e valorização da música gaúcha. Considerado patrimônio cultural do Rio Grande do Sul, o festival Califórnia da Canção Nativa é um evento artístico tradicional de Uruguaiana, realizado desde 1971 – a 44ª edição ocorreu em dezembro de 2022.

Churrasco e vinho

Bagé, apelidada de “Rainha da Fronteira”, também preserva e valoriza as tradições. Localizada na região conhecida como Pampa Gaúcho, a apenas uma hora da fronteira com o Uruguai, abriga lindas estâncias – que recebem visitantes – e se destaca pela criação de cavalos puro-sangue e pela realização de eventos culturais e gastronômicos, como a Semana Crioula Internacional e a Festa Internacional do Churrasco.

A cidade tem muitas construções antigas, concentradas especialmente no Centro Histórico Vila de Santa Thereza, criado na década de 1870. Outra visita interessante é à Cidade Cenográfica de Santa Fé, com cenários do filme O Tempo e o Vento.

Da vinícola Bellavista saem os produtos da marca Bueno Wines Foto: Divulgação

A região de Bagé vem se consolidando como polo produtor de vinhos – é a rota conhecida como Vinhos da Campanha. Além de vinícolas tradicionais, como Peruzzo e Pedrinho, há uma série de novos empreendimentos. O locutor esportivo Galvão Bueno está entre os investidores. Sua vinícola Bellavista, de onde saem os vinhos da marca Bueno Wines, está sediada no município vizinho de Candiota. O empreendimento integra o terroir que se estende por 200 quilômetros em paralelo à fronteira com o Uruguai.

Uma das peculiaridades da cultura vinícola local é o plantio de roseiras junto às fileiras de parreiras, um atrativo a mais para os visitantes. O azeite de oliva da região também vem se destacando no estado, que é o maior produtor do País.

Vista panorâmica da vinícola Bellavista, empreendimento do locutor Galvão Bueno Foto: Divulgação

Para saber mais:

Pelotas - www.pelotasturismo.com.br/

Uruguaiana - https://www.uruguaiana.rs.gov.br/portal/servicos/1234/turismo/

Bagé - bage.rs.gov.br

Esta reportagem faz parte de uma série produzida pelo Estadão Blue Studio para a CCR Aeroportos. Use os links abaixo para ler as matérias já publicadas:

Um novo caminho para os aeroportos do Brasil

Aeroporto de Navegantes, cercado de maravilhas

Um país com muita história pra contar

Brasil, um país bonito por natureza

Paraná e CCR Aeroportos, uma parceria promissora

Curitiba se prepara para ganhar o mundo

A CCR Aeroportos está no coração do Brasil

Aviação geral cresce no Brasil

Paraíso para todos os públicos

A importância do transporte aéreo de cargas

Nordeste oferece muito mais que praias

Os tesouros de Santa Catarina

Eventos movimentam a economia ao longo do ano

Diversão de norte a sul