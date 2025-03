Custo fiscal de zerar imposto de importação de alimentos está ‘bem longe’ de R$ 1 bi, avalia governo

BRASÍLIA - O custo fiscal de zerar o imposto de importação de alimentos deve ficar “bem longe” de R$ 1 bilhão, apontou um integrante do governo reservadamente ao Estadão/Broadcast. Os cálculos ainda não estão fechados, mas a previsão de baixa renúncia vai ao encontro das expectativas de economistas do mercado.

PUBLICIDADE Na quinta-feira, 6, entre as medidas para enfrentar a inflação dos alimentos, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou que o Executivo vai zerar a alíquota de importação de nove itens: milho, óleo de girassol, óleo de oliva, sardinha, biscoitos, massas alimentícias, açúcar, café e carne bovina desossada congelada. A decisão ainda precisará ser chancelada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Segundo apurou o Estadão/Broadcast, a reunião deverá ser na próxima semana, mas ainda não há uma data fechada. As alíquotas dos produtos variam entre 7,2% (milho) e 32% (sardinha).

União arrecadou R$ 79,278 bilhões em 2024 com o imposto de importação cobrado sobre todas as compras que chegam de fora, segundo o Tesouro Foto: Anderson Coelho/Estadão

O imposto de importação, embora resulte em arrecadação para o governo, tem caráter regulatório. Mexer nas alíquotas, portanto, não demanda que o Executivo compense eventuais renúncias. Embora a zeragem possa reduzir a entrada de receitas do governo e, portanto, afetar o resultado primário, o impacto da medida é muito pequeno, reforçaram pessoas a par do assunto à reportagem. Em 2024, a União arrecadou R$ 79,278 bilhões com o imposto de importação cobrado sobre todas as compras que chegam de fora, segundo o Tesouro Nacional.

Publicidade

O governo avalia que o corte desses impostos é acertado porque terá, por um lado, uma consequência fiscal pequena e, por outro, deverá aumentar a competitividade no mercado doméstico e, com isso, ajudar na inflação. A avaliação de que a renúncia com o imposto será pequena também parte do fato de que vários dos itens que serão zerados não têm importação relevante justamente porque a alíquota é alta e se combina a um mercado doméstico competitivo.

No ano passado, o Brasil importou, por exemplo, US$ 292,52 milhões em milho, com 1.634.926 toneladas. Na outra ponta, os produtores brasileiros exportaram 39.783.168 toneladas, o que gerou US$ 8,177 bilhões de receita em vendas. De carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, foram importados US$ 305,77 milhões, contra vendas de US$ 11,658 bilhões. De açúcares e melaços, o Brasil comprou no ano passado US$ 81,77 milhões e exportou US$ 18,624 bilhões.

Na quinta, ao anunciar as medidas, Alckmin também fez um apelo para que os governadores zerem o ICMS cobrado dos produtos da cesta básica. O impacto que isso resultaria no caixa dos Estados não foi calculado pelo governo.

“O governo federal zerou tributos sobre cesta básica, não há tributo sobre cesta básica, mas alguns Estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo é para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que os Estados também zerem o ICMS”, disse o vice-presidente.