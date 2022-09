Bilionário Cyrus Mistry, ex-presidente da Tata Sons, morre em acidente de carro na Índia

Cyrus Mistry, empresário irlandês nascido na Índia e ex-presidente da Tata Sons, morreu em um acidente de carro no último domingo, 4, na Índia, segundo a polícia. Ele tinha 54 anos. O acidente ocorreu em uma ponte fluvial no distrito de Palghar, no estado de Maharashtra, perto de Mumbai, disse o policial Prakash Gaekwad a repórteres.

Mistry atuou como presidente da Tata Sons por cinco anos até ser removido pelo conselho em outubro de 2016. Ele contestou a decisão do conselho, mas o tribunal superior da Índia manteve sua demissão. A Tata Sons é a principal holding do Tata Group, conglomerado que inclui a montadora Tata Motors, a empresa de tecnologia da informação Tata Consultancy Services e a siderúgica Tata Steel, além de diversas outras empresas.

Políticos e líderes empresariais reagiram com choque às notícias de morte de Mistry. O primeiro-ministro Narendra Modi disse que Mistry era um líder empresarial promissor que acreditava na destreza econômica da Índia. “Sua morte é uma grande perda para o mundo do comércio e da indústria”, afirmou.

“Eu estava convencido de que ele estava destinado à grandeza”, disse Anand Mahindra, um empresário indiano. “Se a vida tivesse outros planos para ele, que assim seja, mas a própria vida não deveria ter sido tirada dele.’’

O empresário Cyrus Mistry; ex-presidente da Tata Sons, Mistry morreu em um acidente de carro na Índia. Foto: Rajanish Kakade/AP Photo

Mistry possuía uma participação de 18,4% na Tata Sons por meio de sua empresa, Cyrus Investments Pvt. Ltd. Em 2018, seu patrimônio líquido era de aproximadamente US$ 10 bilhões.

Mistry ingressou na empresa de construção da família, Shapoorji Pallonji and Co. Ltd., como diretor administrativo em 1991. Ele deixa sua esposa e dois filhos. / AP