Dá para ganhar com renda fixa?

Novos dados confirmam tecnicamente a recessão do mercado americano. No entanto, o governo daquele país diz que a economia está esfriando, mas ainda não está em recessão. Nos EUA, a definição oficial do estado recessivo é determinada pelo National Bureau of Economic Research (NBER), que ainda não fez essa declaração. O fato é que o mercado de capitais está em baixa, e os juros subiram na tentativa de frear a maior inflação dos últimos 40 anos.

Não é novidade que a inflação está subindo muito. No Brasil ela persiste, mas nas últimas semanas o mercado tem reduzido as expectativas sobre a inflação. Nesta semana o Relatório Focus, do BC, trouxe que, no fim de 2022, o IPCA deve estar em 7,3%. Enquanto sobem as expectativas do PIB, agora se espera fechar o ano com 1,93% de crescimento da economia. Os cenários econômicos externo e interno mostram para que o momento é da renda fixa.

Os títulos do Tesouro Direto estão apresentando boas rentabilidades, principalmente para quem tem um horizonte de aplicação maior. Nesta semana aumentou a distância entre as taxas de juros dos títulos indexados à inflação de mais curto prazo frente os mais longos. O ganho real do Tesouro IPCA+ está entre 6,08% e 6,24% ao ano.

?Investidor deve planejar carteira de investimento considerando investimentos de curto, médio e longo prazos Foto: Fábio Motta/Estadão

Nos títulos prefixados, as taxas estão na faixa de 12,91% a 13,18% ao ano. Há diversos outros papéis. O investidor deve estar atento para evitar erros e perder dinheiro desnecessariamente. Procure comprar títulos que possam ficar em carteira até o vencimento para evitar o risco de mercado.

Todo título de renda fixa está sujeito a queda quando os juros sobem. Assim, no caso de venda antes do vencimento, o investidor pode obter um preço menor do que pagou. Isso não acontece quando é esperado até a data de resgate porque o papel vai render o prometido na data de compra. Outros erros são deixar de considerar taxas e custos, trocar de posição com frequência, deixar de reaplicar os rendimentos, não diversificar.

Sempre devemos comparar os títulos pelos rendimentos líquidos, descontando custos e tributos, e não somente pelas taxas oferecidas. Há quem fale que não se ganha dinheiro com renda fixa, mas as ações no nosso mercado estão no primeiro semestre com queda acumulada de 6%, além da inflação de 5,5% no período. Sempre é importante planejar considerando investimentos de curto, médio e longo prazos, equilibrando a carteira com ativos de boa liquidez, de menor rentabilidade, com aqueles que tragam maiores ganhos, mas com vencimentos longos. Quanto maior o seu conhecimento sobre as diferentes opções, menor a sua possibilidade de erros e maior a de aumentar a riqueza.