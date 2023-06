Jornal centenário ‘Daily Telegraph’ é colocado à venda no Reino Unido após entrar em recuperação

LONDRES - O Daily Telegraph, jornal britânico de mais de 150 anos, foi colocado à venda depois que sua controladora, a B.UK, entrou em uma forma de processo de insolvência.

A mudança pode oferecer uma rara chance de comprar um ativo com fortes laços com o Partido Conservador do Reino Unido, ao mesmo tempo em que sinaliza a erosão do império comercial da família Barclay, que já foi um dos clãs mais ricos da Grã-Bretanha.

O Lloyds Banking Group colocou a B.UK, uma holding com sede nas Bermudas controladora do Telegraph e da revista política Spectator, em recuperação judicial nesta semana. O credor disse que tomou a medida como um “ato de último recurso”, em uma tentativa de recuperar a dívida do proprietário da B.UK.

Essa dívida é de cerca de 1 bilhão de libras, equivalente à cerca de R$ 6,18 bilhões, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

Foto: Stefan Wermuth/Reuters

A empresa de reestruturação AlixPartners, indicada pelo banco para supervisionar o processo, disse que assumiu o controle dos ativos de mídia para facilitar uma resolução, que “pode envolver a venda do Telegraph e do Spectator”. A empresa acrescentou que o banco continua disposto a se envolver em novas negociações com o proprietário da B.UK, gerida pela família Barclay.

Um porta-voz da família disse que os empréstimos em questão estão relacionados à estrutura de propriedade de seus ativos de mídia e “não afetam, de forma alguma, as operações ou a estabilidade financeira do Telegraph Media Group”./Dow Jones Newswires