Dan Ioschpe deverá ser ‘climate champion’ da COP-30 na interlocução entre setor público e privado

O empresário Dan Ioschpe, presidente do conselho de administração da fabricante de rodas para veículos Iochpe-Maxion, deverá ser indicado pelo governo brasileiro para ser o “climate champion” (campeão do clima, em português) da COP-30, apurou o Estadão. A figura do “champion” é responsável por fazer a interlocução entre os setores público e privado nos debates da COP, a Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, que será realizada em novembro em Belém.

PUBLICIDADE Desde o ano passado, empresas brasileiras aguardavam essa decisão do governo Lula, que também demorou para definir o nome do embaixador e secretário do Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, André Corrêa do Lago, para o cargo de presidente da COP. Ioschpe não costuma circular entre os empresários mais envolvidos no debate ambiental. Mas, segundo lideranças da área, não há objeções a ele nesse meio. No ano passado, ele liderou o B-20, o fórum da comunidade empresarial ligado ao G-20, numa atuação vista como bem-sucedida.

Dan Ioschpe é vice-presidente da Fiesp Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Entre os cotados para a função de “champion” estavam Elbia Bannoum (CEO da Associação Brasileira de Energia Eólica), Patricia Ellen (secretária de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo no governo de João Doria e fundadora da AYA Earth Partners), Marina Grossi (presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o Cebds) e Marcello Brito (ex-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio).

Ioschpe é vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e presidiu o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI). Faz parte do conselho de administração da Weg, da Marcopolo e da Embraer.