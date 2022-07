Dani Calabresa vira chef de cozinha da Perdigão em programa no Globo Play

A humorista Dani Calabresa vai exercitar o seu lado chef de cozinha na TV. A atriz comandará um programa de culinária para ensinar receitas com linguiça calabresa para o serviço de streaming Globo Play. O programa faz parte de uma ação publicitária da marca Perdigão para celebrar o ingrediente mais vendido da companhia.

A ação foi desenvolvida pela agência Ampfy e terá cinco episódios semanais. No programa, a humorista ficará responsável por cozinhar enquanto entrevista seus convidados como a cantora Ivete Sangalo influenciadora digital Thaynara OG, o apresentador Luciano Huck, a atriz Mariana Xavier.

Essa é a primeira produção em formato de conteúdo patrocinado que será exibido como série de vídeos no serviço de streaming da Globo.

A humorista será apresentadora do programa de culinária na ação de divulgação da Perdigão. Foto: Divulgação.

Para o gerente de marketing da Perdigão, Rafael Gonçalez, formato de talk show ajuda a disseminar a imagem da empresa enquanto gera entretenimento para os consumidores. “A Dani é uma pessoa muito engraçada que sabe como cativar o público. Com certeza as pessoas vão aprender boas receitas e rir bastante”, afirma o executivo.

O programa “Receitas com Calabresa” estreia no serviço de streaming na próxima sexta-feira, 29, e terá duração média de 20 minutos. Além da divulgação no Globo Play, o talk show também será explorado nas redes sociais da marca de alimentos.