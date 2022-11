Startups aderem à preservação de caixa, com demissões em massa e efeito dominó; leia o artigo

Publicidade

Várias startups “unicórnio” realizaram demissões em massa nos últimos meses. Chamadas de layoffs, as demissões são os primeiros reflexos do aumento da taxa Selic e da consequente diminuição de investimentos em startups.

Já é de conhecimento geral que toda startup precisa de investimento para que possa sobreviver e crescer – investimento que contribui para todas as etapas de seu ciclo de vida. As startups unicórnio são famosas por já terem vencido muitos obstáculos e por terem passado por vários desafios, inclusive pelo temido vale da morte.

Nos últimos anos, quando a taxa Selic era mais baixa – de aproximadamente 3% –, os investidores optaram por investir em ações e negócios mais arriscados, como startups. Foi considerada uma era de ouro para captação de investimentos.

Durante a pandemia de covid-19, o setor de tecnologia explodiu, gerando um crescimento acelerado, mas também muita instabilidade. Trata-se de um crescimento que não conseguiu se sustentar, com a perda acentuada de usuários, levando muitas empresas a reverem seus resultados.

Em 2022, com a taxa Selic a 13,75%, o cenário é outro. Ante a maior crise de inflação das últimas quatro décadas, os investidores não têm mais incentivo para arriscar. Tira-se dinheiro da economia real e coloca-se na poupança popular.

Além disso, os investidores encontraram uma alternativa: alocar seu capital em investimentos como o Tesouro, com altíssima segurança e um ganho elevado.

Startups: sem investimento e sem burn rate, o plano é fazer o dinheiro em caixa durar mais. Foto: Pixabay

Em razão desse contexto macroeconômico, as startups estão mudando de estratégia e abdicando do crescimento a todo custo, aderindo à preservação de caixa. Assim, sem investimento e sem burn rate, o plano é fazer o dinheiro em caixa durar mais. Essa mudança de estratégia envolve, em primeiro lugar, cortes das unidades de negócio, o que ocasiona nas demissões em massa e no efeito dominó, no que se refere às startups num plano geral.

Em layoffs, algumas empresas acabam pegando carona através do contexto geral. Reflita: se uma empresa assim o faz, terá sua imagem prejudicada; se muitas o fazem, a mancha de perda de prestígio e diminuição se dissipa em meio a tantas outras.

Já aquelas que precisarão diminuir seus valuations para captar acabarão passando por intempéries negociais e jurídicas, ao que cabe cautela, transparência e visão de longo prazo, tanto para founders quanto para investidores.

Independentemente disso, sempre haverá aporte financeiro para projetos excelentes, mas estes terão que representar muito mais potencial de crescimento do que em anos anteriores. / ADVOGADO, SÓCIO DO ESCRITÓRIO PASSINATO & GRAEBIN - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, É PROFESSOR DE M&A, ARBITRAGEM E DIREITO PARA STARTUPS NA FAE BUSINESS SCHOOL