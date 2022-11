Day trade é mesmo uma ‘roubada’? Corretora tenta provar que não

Publicidade

O day trade, a compra e venda de ativos de renda variável em um mesmo dia, é uma prática que visa obter ganhos nessa negociação. A realização de operações desse tipo é complexa e lida com o comportamento imprevisível, ou até irracional, do mercado financeiro. Lucrar nesse cenário como uma pessoa física não é uma tarefa fácil, e não faltam relatos de quem perdeu dinheiro tentando fazer uma renda extra com esse escambo de ações e contratos. Diante de todo esse cenário, a corretora Clear Corretora quer limpar a barra do day trade e ensinar investidores a como operar no mercado.

A empresa faz lives com analistas mostrando em um simulador como operar na bolsa de valores para obter ganhos. Os analistas mostram como montar posições e operar no pré-mercado, logo pela manhã, momento em que se concentram as maiores oscilações, oportunidades e riscos. Em operações com day-trade mini contratos, a Clear domina 40% das transações feitas na bolsa de valores brasileira.

Roberto Indech, sócio da XP e vice-presidente de relações institucionais da Clear Corretora, diz acreditar que a atividade tenha um espaço calculado na carteira do investidor, começando com um percentual pequeno da carteira e chegando até a 5% do patrimônio total. Vender o sonho de lucro fácil e do dia para a noite está fora de questão.

“Trabalhamos para a percepção sobre o day trade se tornar mais palpável na vida do pequeno investidor. Queremos que deixe de ser ilusório e que seja mais profissional, sem visão de curtíssimo prazo”, afirma Indech.

O interesse pela prática conhecida como day trade cresceu de 2017 até meados de 2020 de forma consistente no Brasil, de acordo com dados do Google Trends, que reúne registros de pesquisas feitas por usuários do buscador. Desde então, exceto por um pico no primeiro trimestre de 2021, o interesse está em trajetória de queda, atualmente no mesmo patamar observado no final de 2019.

A companhia, que é parte do Grupo XP, reconhece a dificuldade em atrair investidores diante da taxa de juros de 13,75% ao ano. Por isso, a aposta da Clear tem sido na produção de conteúdo para atrair novos investidores. Nos últimos 12 meses, a corretora publicou mais de 100 vídeos no YouTube, que já acumula um total de 72 milhões de visualizações. Os conteúdos são tanto com viés educacional quanto motivacional. “No day trade, a gestão emocional é a maior dor dos investidores, tanto que existem até mesmo psicólogas especializadas para tratar traders”, diz Indech.

Em 2022, a empresa investiu R$ 5 milhões em influenciadores digitais, que hoje são 32. Até o começo do ano que vem, o número deve chegar a 50.

Telão de cotações da B3 Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Estudo da FGV

Segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, feito pelos economistas Bruno Giovannetti e Fernando Chague, 97% das pessoas físicas perdem dinheiro e os 3% que conseguem ganhar recebem menos de R$ 300 por dia. O estudo mostra ainda que as pessoas que insistem na prática perdem mais dinheiro, porque são motivadas pelos vieses comportamentais. É como se investir desse jeito fosse um cassino, onde a casa sempre ganha. O prejuízo das pessoas físicas foi de R$ 272 milhões no levantamento de 2017, segundo a FGV.

Indech reconhece a veracidade dos achados do estudo, mas questiona os motivos que levam a maioria dos investidores a perder dinheiro com day trade. “O estudo está desatualizado, mas os números podem estar próximos da realidade atual. De fato, quase 90% perdem dinheiro, mas a discussão precisa ser o motivo. Por que essas pessoas perderam dinheiro? Será que compraram a ilusão, será que são aventureiros?

Tentamos trazer o máximo de conteúdo possível e o conteúdo para ajudar no desenvolvimento desse trader. é um processo de médio a longo prazo. Uma faculdade leva quatro anos, por que você acha que vai ficar rico em um mês?”, afirma.

Riscos

A aparente facilidade de obter ganhos analisando gráficos e tentando acertar fundos e topos de ações ou operando com opções pode levar o investidor a alocar seu capital na prática de day trade, especialmente diante do cenário macroeconômico que reduz o poder de compra do brasileiro. Além disso, influenciadores digitais, especializados ou não, vendem cursos de day trade e tentam ensinar seus espectadores a operar no mercado sem perder dinheiro - algo que os dados mostram ser mais difícil do que parece ser.

“Cada vez mais pessoas têm buscado fazer day trade como solução para gerar renda extra. Com a inflação, o desemprego e a precarização do trabalho, mais gente está no sufoco, precisando encontrar alternativas para sua vida financeira. Em cenários como esse, alternativas que prometem dinheiro fácil e rápido ganham o gosto das pessoas. Você encontra muito mais conteúdo sobre o tema e infoprodutores vendendo cursos de day trade prometendo resultados extraordinários. Com isso, a procura por aplicações em home broker aumentou e fez com que as corretoras encontrassem meios mais competitivos de chamar a atenção desses investidores”, afirma Lai Santiago, educadora financeira da fintech de crédito Open Co.

Para conquistar clientes, as corretoras de investimentos zeraram ou reduziram as taxas de corretagens nos últimos anos. A medida foi adotada como uma forma de reduzir o custo de aquisição de novos investidores que, uma vez cadastrados, tendem a manter seu capital na corretora, pelo fator da comodidade. Esse foi o caso da NuInvest e da Rico. Porém, a Clear adotou a corretagem zero ainda em 2018, antes do pico de interesse pelo day trade e pelo mercado de renda variável como um todo, dado que a taxa de juros Selic fazia a renda fixa render cada vez menos, chegando a 2%.

Para a Santiago, o investidor deve reservar uma parcela do seu patrimônio que esteja disposto a perder, a fim de entender a mecânica do day trade no mercado financeiro. Na visão da especialista, a prática não deve ser adotada em nenhuma proporção na carteira de investimentos de pessoas físicas.