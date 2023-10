Não é fácil ganhar um prêmio Nobel, seja ele qual for. Mas, no caso do Prêmio Nobel de Economia, suas chances aparentemente são muito maiores se você nasceu nos Estados Unidos. Dos 93 vencedores do prêmio entre 1969, quando foi criado, e 2023, nada menos que 54, ou 58%, nasceram em solo americano - incluindo a vencedora deste ano, a economista Claudia Goldin. Além disso, outros 17 também tinham cidadania americana, apesar de não terem nascido no país, o que eleva essa fatia para 76%. E, dos outros ganhadores, vários estudaram ou trabalham em universidades norte-americanas.

Para especialistas ouvidos pelo Estadão, é possível apontar alguns fatores que contribuem para esse domínio. Segundo Joelson Sampaio, economista da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV/EESP), os Estados Unidos têm muitas universidades que oferecem o tipo de formação que faz parte de um perfil muitas vezes premiado pelo Nobel. Neste quesito, ele também destaca o Reino Unido, que fica em segundo lugar em relação à quantidade de ganhadores do prêmio.

“São países que concentram boa parte das escolas com pós-graduação e PhDs no mundo”, diz. “E não só em quantidade, mas também o tipo de formação: essa formação mais ortodoxa, mainstream, que boa parte dos ganhadores do Prêmio Nobel tem, também é o perfil dessas escolas. Não é sempre, mas geralmente esse é o perfil que ganha o Nobel. Claro que há ganhadores de outros perfis também, os que têm um perfil mais keynesiano, por exemplo, mas é a minoria”, diz.

Josilmar Cordenonssi, economista da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aponta que os EUA centralizam muito as pesquisas da área, por conta do tamanho de sua economia. “Eles têm essa tradição, é como se fosse o centro. Imagine uma região, a maior cidade dentro de uma região concentra a maior parte dos negócios. É onde as pesquisas acontecem. Vários ganhadores podem ser de outros países, mas estão em conexão com americanos”, afirma.

“Por conta da proeminência geopolítica dos EUA, há muita demanda por economistas que olham outros países, façam análises, por conta dos interesses que eles têm no resto do mundo. Eles atraem muita gente, mesmo aqui do Brasil. Há muitas pessoas que pensam no Brasil, por exemplo, mas pensam de lá”, completa.

Conheça todos os vencedores do Prêmio Nobel de Economia + 52

Entre os premiados pelo Nobel de Economia, há apenas duas mulheres, Esther Duflo, franco-americana, e Elinor Ostrom, americana. Veja abaixo os países em que nasceram os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia.

Onde nasceram os ganhadores do Nobel de Economia

Estados Unidos

2023 - Claudia Goldin

2022 - Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond e Philip H. Dybvig

2021 - Joshua David Angrist (também é israelense)

2020 - Paul Robert Milgrom

2020 - Robert B. Wilson

2019 - Michael Robert Kremer

2018 - Paul Michael Romer

2018 - William Dawbney Nordhaus

2017 - Richard Thaler

2013 - Eugene Fama, Lars Hansen, Robert Shiller

2012 - Alvin E. Roth, Lloyd S. Shapley

2011 - Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims

2010 - Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen

2009 - Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson

2008 - Paul Krugman

2007 - Eric S. Maskin, Roger B. Myerson

2006 - Edmund S. Phelps

2005 - Thomas C. Schelling

2004 - Edward C. Prescott

2003 - Robert F. Engle

2002 - Vernon Smith

2001 - George A. Akerlof, Michael Spence e Joseph Stiglitz

2000 - James J. Heckman e Daniel L. McFadden

1997 - Robert C. Merton

1995 - Robert E. Lucas

1994 - John F. Nash e Reinhard Selten

1993 - Robert William Fogel

1992 - Gary S. Becker

1990 - Harry M. Markowitz, Merton H. Miller e William F. Sharpe

1987 - Robert Merton Solow

1986 - James M. Buchanan

1982 - George J. Stigler

1981 - James Tobin

1980 - Lawrence Robert Klein

1979 - Theodore William Schultz

1978 - Herbert Alexander Simon

1976 - Milton Friedman

1972 - Kenneth J. Arrow

1970 - Paul Samuelson

Reino Unido

2016 - Oliver Simon D’Arcy Hart (também é americano)

2015 - Angus Stewart Deaton

2003 - Clive W.J. Granger

1996 - James A. Mirrlees

1991 - Ronald Coase

1984 - Richard Stone

1979 - Arthur Lewis

1977 - James Edward Meade

1972 - John R. Hicks

Canadá

2021 - David Edward Card (também é americano)

1999 - Robert A. Mundell

1997 - Myron S. Scholes (também é americano)

1996 - William Vickrey (também era americano)

França

2019 - Esther Duflo (também é americana)

2014 - Jean Tirole

1988 - Maurice Allais

1983 - Gerard Debreu (naturalizado americano)

Noruega

2004 - Finn E. Kydland

1989 - Trygve Haavelmo

1969 - Ragnar Frisch

Países Baixos

2021 - Guido Imbens (também é americano)

1975 - Tjalling Koopmans (também era americano)

1969 - Jan Tinbergen

Alemanha

2005 - Robert J. Aumann (também é israelense e americano)

1973 - Wassily Leontief (russo, naturalizado americano)

Rússia

2007 - Leonid Hurwicz (também era polonês, naturalizado americano)

1975 - Leonid Vitalyevich Kantorovich

Suécia

1977 - Bertil Ohlin

1974 - Gunnar Myrdal

Áustria

1974 - Friedrich Hayek (também era britânico)

Belarus

1971 - Simon Kuznets (naturalizado americano)

Breslávia (atual Polônia)

1994 - Reinhard Selten (era alemão)

Chipre

2010 - Christopher A. Pissarides (também é britânico)

Finlândia

2016 - Bengt Holmström

Hungria

1994 - John C. Harsanyi (também era americano)

Índia

1998 - Amartya Sen

Israel

2002 - Daniel Kahneman (também é americano)

Itália