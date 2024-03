Debate FGV/Estadão discute perspectivas da economia brasileira e global para 2024; assista

O Estadão e o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/FGV) realizam nesta quinta-feira, 7, às 10h, o I Seminário de Análise Conjuntural de 2024 para debater o cenário econômico do Brasil e do mundo. O evento será online.

PUBLICIDADE Depois de o PIB brasileiro ter crescido 2,9% no ano passado, este ano começou com muita volatilidade. As guerras na Europa e no Oriente Médio, além das ameaças da China em anexar Taiwan, trazem incertezas no curto e médio prazos. Também há a possibilidade da volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, que tende a levar a um aumento do protecionismo e a uma disputa mais acirrada com a China pela hegemonia mundial. Tudo isso, aliado a uma possível desaceleração mais forte da economia mundial e à questão das nossas contas públicas, serão fonte de estresse e volatilidade para a economia brasileira.

Também será foco das discussões o andamento da nova fase em que se encontram os bancos centrais, na luta contra o surto inflacionário recente, com ênfase na necessidade de manutenção de restrições monetárias ainda por algum tempo.

Estadão Ibre/FGV realizam I Seminário de Análise Conjuntural de 2024 para debater o cenário econômico do Brasil e do mundo. Foto: Fábio Motta/Estadão

Participam do debate desta quinta-feira Armando Castelar, pesquisador associado do FGV/Ibre; José Júlio Senna, chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV/Ibre; e Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro FGV/Ibre. A moderação é de Luiz Guilherme Gerbelli, repórter do Estadão.

Inscrições no link: https://evento.fgv.br/analise-conjuntural_0703/