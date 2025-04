Trump deu declarações falsas durante o anúncio do tarifaço; saiba quais são

O discurso de Trump anunciando um grande aumento nas tarifas sobre parceiros comerciais americanos estava repleto de falsidades e declarações enganosas sobre comércio que ele tem feito por anos. Mas agora, elas estão determinando uma política que aumentará os custos de bens para muitos americanos. Aqui está uma rápida amostra, na ordem em que ele as fez. Temos certeza de que perdemos algumas − e algumas afirmações ainda requerem mais verificações.

“Por anos, cidadãos americanos trabalhadores foram forçados a ficar à margem enquanto outras nações enriqueciam e se tornavam poderosas, muito disso às nossas custas. Mas agora é a nossa vez de prosperar e, ao fazer isso, usar trilhões e trilhões de dólares para reduzir nossos impostos e pagar nossa dívida nacional.”

PUBLICIDADE Isso é exagerado. Na narrativa de Trump, os Estados Unidos são um país pobre, assolado por forças externas. Não só os EUA têm o maior produto interno bruto do mundo, mas seu PIB per capita é muito mais alto do que o de qualquer grande país. Por exemplo, o PIB per capita nos EUA é de quase US$ 90 mil, comparado com US$ 14 mil da China, US$ 58 mil da Alemanha e US$ 36 mil do Japão. As tarifas são, na prática, um aumento de impostos, que recai fortemente sobre trabalhadores de baixa renda. Economistas concordam que tarifas − essencialmente um imposto sobre o consumo doméstico − são pagas pelos importadores, como empresas norte-americanas, que, por sua vez, repassam a maior parte ou todos os custos para os consumidores ou produtores que podem usar materiais importados em seus produtos. Como uma questão de elasticidades de demanda e oferta, os produtores estrangeiros pagarão parte do imposto se houver menos bens vendidos para os EUA. Produtores domésticos efetivamente recebem um subsídio porque podem elevar seus preços para o nível imposto aos importadores.

Donald Trump durante apresentação das tarifas recíprocas anunciadas na quarta-feira, 3 Foto: Haiyun Jiang/NYT

“Os Estados Unidos cobram de outros países apenas uma tarifa de 2,4% em motocicletas. Enquanto isso, a Tailândia e outros estão cobrando preços muito mais altos, como 60%, a Índia cobra 70%, o Vietnã cobra 75%, e outros são ainda maiores que isso. Da mesma forma, até hoje, os Estados Unidos têm por décadas cobrado uma tarifa de 2,5%. Pense nisso, 2,5% em automóveis fabricados no estrangeiro. A União Europeia nos cobra mais de 10% em tarifas.”

Alguns dos números de Trump são suspeitos. A Índia cobra uma tarifa de 50% em motocicletas, não 70%, e recentemente anunciou uma redução para 40%. De qualquer forma, a Harley-Davidson já contornou essa questão montando na Índia a maioria das motocicletas vendidas no país.

Enquanto Trump destaca a baixa tarifa dos EUA sobre carros estrangeiros, ele ignora o fato de que por mais de 50 anos os EUA impuseram uma tarifa de 25% sobre caminhonetes. Isso é muito mais alto do que a tarifa europeia sobre carros.

Além disso, Trump ignora que o comércio pode ser mutuamente benéfico. A União Europeia é o maior mercado de exportação para os EUA, e se os europeus retaliarem, isso será uma grande perda para os fabricantes americanos. O comércio internacional funciona de tal maneira que alguns países dominam alguns mercados e não competem tanto em outros. Os franceses têm restrições comerciais sobre o vinho dos EUA, assim como os EUA têm restrições comerciais sobre roupas francesas.

“A Toyota vende 1 milhão de automóveis fabricados no exterior para os Estados Unidos, e a General Motors vende quase nenhum. A Ford vende muito pouco. Nenhuma de nossas empresas tem a permissão para entrar em outros países.”

Isso é enganoso. As forças do mercado, não o comércio, são um fator crítico. Os carros americanos não tiveram boa aceitação no Japão porque os japoneses preferem modelos menores e mais econômicos em combustível. Mas os chineses gostam de carros americanos, que, ao contrário do que Trump afirmou, têm permissão para ser vendidos lá. Até 2023, a General Motors vendeu mais carros na China do que nos EUA, mas as vendas caíram porque a China desenvolveu uma preferência por carros elétricos − em que a GM ficou para trás.

“O Canadá, aliás, impõe uma tarifa de 250 a 300% em muitos de nossos produtos lácteos. Eles fazem isso com o primeiro, o primeiro litro de leite, a um preço muito baixo. Mas depois disso fica ruim, e então sobe para 275%, 300%.”

Trump esqueceu que resolveu isso. A alta tarifa sobre laticínios foi amplamente eliminada na renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte durante seu primeiro mandato. Agora, isso só entra em vigor depois que os EUA atingirem um certo nível de vendas sem tarifas em um ano − o que ainda não aconteceu.

“E com países como o Canadá, sabe, nós subsidiamos muitos países e os mantemos funcionando e nos negócios. No caso do México, são US$ 300 bilhões por ano. No caso do Canadá, é perto de US$ 200 bilhões por ano.”

Esses números estão errados. O “subsídio” para o Canadá supostamente inclui benefícios militares que os EUA fornecem ao aliado da OTAN, mas nós checamos isso e os números não batem. Em 2024, o déficit no comércio de bens e serviços com o Canadá era de cerca de US$ 45 bilhões. O déficit comercial com o México foi de cerca de US$ 172 bilhões em 2024.

“Então, em 1913, por razões desconhecidas para a humanidade, eles estabeleceram o imposto de renda para que os cidadãos, em vez de países estrangeiros, começassem a pagar o dinheiro necessário para rodar nosso governo. Então, em 1929, tudo chegou a um fim muito abrupto com a Grande Depressão, e isso nunca teria acontecido se tivessem continuado com a política tarifária, teria sido uma história muito diferente.”

Isso é um absurdo histórico. O imposto de renda foi criado para deslocar o ônus para os americanos mais ricos, já que o custo das tarifas recai principalmente sobre as pessoas de baixa renda. A receita tributária também era considerada uma fonte mais estável de fundos. Um grande defensor do imposto de renda foi Theodore Roosevelt, um republicano. Quanto à Grande Depressão, muitos historiadores atribuem a Lei Tarifária Smoot-Hawley, assinada em lei em 1930, como a piora da desaceleração econômica porque desencadeou uma guerra comercial global.

“Mas desde o início do NAFTA, nosso país perdeu 90 mil fábricas. Pense no que isso significa - 90 mil.”

A estatística das 90 mil fábricas é duvidosa. A cifra vem das Estatísticas de Dinâmicas Empresariais do Censo, que tem uma ferramenta para detalhar os dados. Cerca de um terço dos estabelecimentos manufatureiros emprega quatro ou menos pessoas, o que dificilmente os torna fábricas. Os estabelecimentos manufatureiros com mais de 500 pessoas caíram de 4.535 em 2000 para 3.316 em 2022. Isso é uma queda de cerca de um quarto, mas o número (1.219) é muito menor do que 90 mil.

“E 5 milhões de empregos manufatureiros foram perdidos enquanto acumulávamos déficits comerciais de US$ 19 trilhões. Esse (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) foi o pior acordo comercial já feito.”

Isso é principalmente por causa da China. Trump atribui a culpa ao Nafta, mas um fator-chave no declínio da manufatura foi a entrada da China na Organização Mundial do Comércio (OMC). O Serviço de Pesquisas do Congresso, não-partidário, concluiu em 2017 que o “efeito global líquido do Nafta na economia dos EUA parece ter sido relativamente modesto, principalmente porque o comércio com Canadá e México representa uma pequena porcentagem do PIB dos EUA”, embora tenha notado que “houve custos de ajuste para trabalhadores e empresas à medida que os três países se adaptavam ao comércio e investimento mais abertos entre suas economias.”

“A Apple vai gastar US$ 500 bilhões. Nunca gastaram um dinheiro assim aqui.”

Biden conseguiu um acordo semelhante. Alguns meses após Biden assumir o cargo, a Apple se comprometeu a investir US$ 430 bilhões ao longo de cinco anos nos EUA. Ajustado pela inflação, isso dá US$ 525 bilhões. “Se você olhar para a China, eu arrecadei centenas de bilhões de dólares no meu mandato.” Isso é falso. Registros mantidos pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA mostraram que cerca de US$ 75 bilhões foram arrecadados sobre produtos chineses até o momento da saída de Trump do cargo − a maioria dos quais foi paga pelos consumidores americanos. (Ele também teve de gastar US$ 28 bilhões para socorrer fazendeiros prejudicados pela perda de negócios para outros países quando a China retaliou.) “Eles (China) nunca pagaram 10 centavos a qualquer outro presidente, e ainda assim pagaram centenas de bilhões.”

Isso é falso. Tarifas têm sido cobradas sobre bens chineses desde os primeiros dias da República. O presidente George Washington assinou o Ato Tarifário de 1789, quando o comércio entre a China e os EUA já estavam estabelecidos. Tarifas sobre a China geraram pelo menos US$ 8 bilhões todos os anos desde 2009.

