Degrau a degrau

Juventude e planejamento a longo prazo nem sempre andam juntos, ainda mais dentro da seara financeira. Mas pensar em como investir em um horizonte de anos ou décadas à frente independe do valor da renda. A determinação de seguir um plano predeterminado é, muito provavelmente, o que mais vai definir uma certa segurança econômica no futuro. Ou, então, a realização de um sonho de consumo qualquer.

Existem certos consensos entre os especialistas em educação financeira. Guardar 10% do ganho, todos os meses, é um passo tido como essencial. Além disso, fazer uma diversificação de produtos, mesmo sendo um investidor conservador, é outro passo considerado fundamental.

O mercado de investimentos no Brasil também amadurece a passos largos, o que significa mais opções, e ficar meio perdido no meio de tudo isso também é normal. Mas, com a queda nos custos, partir para uma administração profissional dos rendimentos também parece ser uma saída cada vez mais factível. E ainda existe o velho e bom Tesouro Direto, que também não pode ser descartado.