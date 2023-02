Dell anuncia demissão de 6,6 mil funcionários e atribui cortes a ‘futuro incerto’

A empresa de tecnologia Dell anunciou um corte de aproximadamente 5% de sua força de trabalho, a mais recente empresa de tecnologia a se somar a uma onda de demissões, à medida que as taxas de juros aumentam e as condições financeiras apertam.

Os cortes vão totalizar cerca de 6.600 empregos, com base no total de 133 mil trabalhadores que a empresa informou ter no início de 2022, seu número mais recente.

“As condições do mercado continuam a se deteriorar com um futuro incerto”, disse Jeff Clarke, codiretor de operações da Dell, em um memorando aos funcionários. Clarke disse que a empresa já interrompeu as contratações, limitou as viagens dos funcionários e reduziu os gastos com serviços externos, mas esses passos “não são mais suficientes”.

A Dell está tomando medidas para reorganizar suas equipes de vendas, suporte ao cliente, desenvolvimento de produtos e engenharia, disse Clarke. “Já passamos por crises econômicas antes e saímos mais fortes”, disse.

Dell anunciou um corte de aproximadamente 5% de sua força de trabalho Foto: Andrew Kelly/Reuters

As demissões ocorrem após uma queda na demanda por PCs e notebooks, dois itens que vivenciaram um boom na pandemia de covid-19. Dados da consultoria IDC apontam que a Dell sofreu uma queda de 37% nas vendas dessa categoria no último trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. Segundo a Bloomberg, cerca de 55% da receita da empresa vem da venda de PCs.

Rivais da Dell anunciaram demissões nos últimos meses. Em novembro, a fabricante HP eliminou 6 mil postos da companhia, enquanto a Lenovo fez demissões em dezembro do ano passado (mas não detalhou a quantia de pessoas afetadas).

Outras empresas demitiram milhares de funcionários em uma rodada liderada por grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft, Amazon e Google. / Com informações de Dow Jones Newswires.