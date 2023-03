Demanda de empresas por crédito cai 10,2% em fevereiro, diz Serasa

São Paulo, 22/03/2023 - A busca das empresas por crédito caiu 10,2% em fevereiro comparado ao mesmo mês de 2022, segundo o Indicador de Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian. As micro e pequenas empresas (MPEs) impulsionaram a queda, com retração de 10,9%. Já os negócios de médio e grande porte tiveram alta de 17,1% e 26,9%, respectivamente, no mesmo período.

Entre os segmentos, a maior baixa na busca por crédito foi no setor de serviços (-16,0%). Indústrias (-5,5%) e comércio (-4,0%) também apresentaram redução. Por outro lado, a categoria “Demais”, que engloba empresas do setor financeiro, primário e terceiro setor, apresentou alta na demanda (26,3%).

De acordo com a Serasa Experian, a queda na busca empresarial por crédito em fevereiro foi determinada pelo comportamento das micro e pequenas empresas Foto: Fabio Motta / Estadão

De acordo com o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, micro e pequenas empresas, focadas no mercado interno, “acabam retraindo mais intensamente a sua demanda por crédito quando a economia brasileira entra em desaceleração”. Em contrapartida, o economista pontua que as médias e grandes empresas conseguem sustentar a procura por crédito pelo fato de exportarem parte de sua produção.