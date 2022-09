Demanda global de passageiros em julho fica 25,4% abaixo do mesmo mês antes da pandemia

A demanda de passageiros em julho foi 25,4% abaixo de igual período de 2019, em período pré-pandemia, informou nesta quarta-feira, 7, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês). Já em relação a julho do ano passado, a demanda global subiu 58,8%.

A demanda doméstica, em julho, foi 13,1% inferior à do mesmo mês de 2019, enquanto a internacional foi 32,1% menor na mesma base de comparação. Já em relação ao ano passado, os indicadores cresceram 4,1% e 150,6%, respectivamente.

Demanda de passageiros em julho foi 25,4% abaixo de igual período de 2019, antes da pré-pandemia, informou a Associação Internacional de Transportes Aéreos Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Já a oferta de voos global foi 23,6% abaixo de julho pré-Covid, em 2019. Em relação ao mesmo mês de 2021, houve crescimento de 37,3%.

“O desempenho de julho continuou forte, com alguns mercados se aproximando dos níveis pré-Covid, mesmo com restrições em partes do mundo que não estavam preparadas para a velocidade com que as pessoas voltaram a viajar”, disse em entrevista coletiva o diretor geral da IATA, Willie Walsh.

Globalmente, as reservas futuras indicam tendência de alta nos voos domésticos, aponta Walsh. As reservas internacionais, por sua vez, perderam impulso diante de tendências sazonais, como o fim do verão no hemisfério Norte.