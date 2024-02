Empresários e executivos lamentam morte de Abilio Diniz; veja depoimentos

A morte de Abilio Diniz, do Grupo Pão de Açúcar, trouxe grande comoção entre empresários e executivos. Abilio morreu domingo, no Hospital Albert Einstein, vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite.

Personalidades do mundo empresarial fizeram questão de elogiar o estilo arrojado e corajoso de Abilio, que o fizeram construir um império no varejo brasileiro. “Era um homem intenso, determinado, sempre preocupado com o País”, destacou o membro do Conselho de Administração do Itaú Unibanco, Candido Bracher. Confira os depoimentos:

Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp

Josué Gomes da Silva, presidente da Fiesp e Sesi-SP Foto: Fernando Roberto/Estadão Blue Studio

“Abilio dos Santos Diniz é um exemplo de que o Brasil é um país de oportunidades. Filho de imigrantes portugueses que trabalharam duro, construíram grandes empresas, gerando emprego e desenvolvendo nossa economia. Foi um exitoso empreendedor e ativista pela saúde. Perdemos um empresário que soube participar da vida política como cidadão, sempre com otimismo e esperança no futuro do Brasil.”

Roberto Setubal, presidente do Conselho do Itaú Unibanco

O presidente do Conselho do Itaú Unibanco, Roberto Setubal Foto: Alex Silva/Estadão

“Abílio era um grande empresário, corajoso e determinado, um brasileiro que acreditava no País e um homem que amava viver.”

Candido Bracher, membro do conselho de administração e ex-presidente do Itaú Unibanco

Candido Bracher, membro do conselho de administração do Itaú Unibanco Foto: IARA MORSELLI/ESTADÃO

“Fomos amigos desde a minha juventude. Era um homem intenso, determinado, sempre preocupado com o País. Acompanhei sua transformação para melhor ao longo da vida, tornando-se mais sensível, humano e sempre disponível para os amigos. Fará falta.”

Abram Szajman, presidente da FecomercioSP

Abram Szajman, da Fecomércio Foto: Luciana Prezia/AE

“Um líder notável, cuja visão pioneira revolucionou a história do setor varejista no Brasil, principalmente pela capacidade de adaptação às mudanças do mercado, pela habilidade de identificar oportunidades e pela determinação para enfrentar desafios. O seu trabalho inspirou milhares de pessoas, assim como a sua vida além do profissional de sucesso — ao lado da família e dos amigos. Em honra à memória do empresário, esperamos que o seu exemplo seja perene para as gerações futuras e que o seu legado inestimável continue inspirando e fortalecendo o empreendedorismo no País.”

Stephane Maquaire, presidente do Grupo Carrefour Brasil

Stephane Marquaire, CEO do Grupo Carrefour Brasil Foto: Daniel Teixeira/Estadão

“Pessoas como o Abilio Diniz não morrem - permanecem vivas para sempre, por meio do legado e das lições que deixam para a sociedade e para todos os indivíduos cujas vidas impactaram. Desde que aceitei o convite para liderar a operação brasileira da nossa empresa, em 2021, tive um guia que trouxe importantes contribuições para minha missão à frente do negócio. Mas não só isso. Abilio era uma fonte de lições de vida. Abilio era um apaixonado por viver a vida com equilíbrio, sabedoria, entrega e dedicação ao próximo. Amou sua família, seus amigos e seu País, a cujo desenvolvimento se dedicou incansavelmente das mais variadas formas. E deixou um legado que nunca se apagará. Serei para sempre grato por poder dizer que o Abilio não só fez parte da minha trajetória profissional, como também me inspirou a tentar ser alguém melhor dia após dia. E continuará inspirando.”

Publicidade

Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza

SAO PAULO 01-10-2021 ECONOMIA NEGOCIOS LINK BROADCAST PME LUIZA TRAJANO Luiza Trajano, presidente do conselho do Magazine Luiza FOTO Mauricio Nahas

Triste, pois o Brasil perde um grande líder, o varejo perde um dos seus maiores aliados. Um brasileiro que assumia posições.

Jean Jereissati, CEO da Ambev

“Seu legado, que contribuiu de maneira profunda para o desenvolvimento do varejo e da economia do Brasil, é uma inspiração e um exemplo para todos nós. Aos familiares, amigos e colegas recebam nossas condolências neste difícil momento.”

Mario Leão, presidente do Santander Brasil

O presidente do Santander Brasil, Mário Leão Foto: Isaac Fontana/ EFE

“É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Abilio Diniz, um dos mais talentosos empresários e líderes de nosso País. Sua contribuição para a nossa economia e para o ambiente de negócios deixam um legado importante e servirão como uma inspiração para muitas gerações.”





Rodrigo Etchenique

O Abilio fará muita falta à família , amigos e ao Brasil. Partiu com 87, mas ainda muito jovem. Deixa um legado que o eterniza.

Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR

PUBLICIDADE Tive a grande sorte de compartilhar muitos momentos como seu aluno, amigo e sócio. Abilio sempre nos marcou pela seu otimismo, garra, disciplina e resiliência. Seu apoio incansável e incentivo foram fundamentais para o sucesso das iniciativas que empreendemos juntos, como o RenovaBR e o Estimulo. Foi um grande privilégio estar ao lado dele, aprendi muito. Muito obrigado, Professor Abílio!

Gustavo Ambar, gerente-geral da Whirlpool no Brasil Foto: Taba Benedicto/Estadão

Gustavo Ambar, gerente-geral da Whirlpool no Brasil

“Abílio Diniz foi um grande líder e seu legado seguirá inspirando gerações. Foi notório todos os anos de dedicação e contribuição para o setor empresarial, impulsionamento do empreendedorismo no País e geração de oportunidades para muitos brasileiros. Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.”

Publicidade

Isaac Sidney, presidente da Febraban Foto: Celso Doni/Febraban

Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban)

“É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Abilio Diniz, que deixa sua marca na história como um dos principais nomes de negócios e do segmento varejista de nosso País, pertencente a uma geração de empreendedores que ajudaram a moldar o Brasil de hoje, com iniciativas empresariais corajosas e desafiadoras. Como presidente da Febraban, tive a oportunidade de estar ao seu lado em eventos e dividir muitas conversas frutíferas sobre nosso País e constatar a força de sua liderança empresarial. Sua atuação, liderança ativa, visão de futuro e inesgotável dedicação ao trabalho permanecerão como um exemplo inspirador para além do mundo dos negócios.”

David Safra, Banco Safra

“Abilio Diniz escreveu definitivamente seu nome na história econômica do País. Foi um homem inovador e arrojado, à frente de seu tempo.”