Desenrola: bancos renegociam cerca de R$ 12 bilhões de 17 de julho a 1º de setembro

Os bancos renegociaram quase R$ 12 bilhões por meio do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Foram registrados R$ 11,7 bilhões em volume financeiro negociados, exclusivamente pela Faixa 2, que abrande a população com renda de dois salários mínimos a R$ 20 mil por mês.

Programa foi lançado oficialmente em 6 de junho deste ano Foto: EPITACIO PESSOA / ESTADAO CONTEUDO

As informações são da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Segundo nota da entidade, o número de contratos de dívidas negociados alcançou 1,6 milhão, beneficiando 1,250 milhão de clientes bancários, de 17 de julho a 1º de setembro.

LEIA MAIS Câmara aprova projeto que limita juros do rotativo do cartão e estabelece regras do Desenrola

No período, conforme a Febraban, as instituições financeiras retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100,00. O programa foi lançado oficialmente no dia 6 de junho deste ano.

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, diz que “os bancos estão totalmente envolvidos e dando sua contribuição para que o Desenrola reduza o número de consumidores negativados e ajude milhões de cidadãos a diminuírem seu endividamento.”