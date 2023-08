Desenrola Brasil: bancos renegociam quase R$ 10 bi em dívidas em um mês; veja como participar

No primeiro mês do Programa Desenrola Brasil foram registrados R$ 9,5 bilhões em volume financeiro negociados, exclusivamente pela Faixa 2, no qual os débitos bancários são negociados diretamente com a instituição financeira em condições especiais, informou nesta terça-feira, 22, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A entidade explica que essa faixa inclui as dívidas bancárias dos clientes que tenham renda mensal superior a 2 salários mínimos e menor que R$ 20 mil e que não estejam incluídos no Cadastro Único do Governo Federal.

No primeiro mês do Programa Desenrola Brasil foram registrados R$ 9,5 bilhões em volume financeiro Foto: Giovanni Nobile / BB

Nos 33 dias entre os 17 de julho e 18 de agosto, o número de contratos de dívidas negociados chega a 1,5 milhão, beneficiando um universo de 1,1 milhão de clientes bancários. A adesão ao programa irá até o dia 31 de dezembro.

Segundo a Febraban, nesse mesmo período, dados atualizados mostram que apenas as instituições financeiras retiraram as anotações negativas (desnegativaram) de cerca de 6 milhões de registros de clientes que tinham dívidas bancárias de até R$ 100. O prazo para essa baixa de registros se encerrou em 27 de julho. Esse balanço não inclui baixas de registros de outros credores não bancários.

A Febraban esclarece que cada banco tem sua estratégia de negócio, adotando políticas próprias para adesão ao Programa. As condições para renegociação das dívidas, nessa etapa, serão diferenciadas e caberá a cada instituição financeira, que aderir ao programa, defini-la.

Como participar

Para participar do Desenrola BRasil, os interessados devem preencher os requisitos e procurar os bancos ou instituições financeiras para negociar as dívidas bancárias ativas feitas até 31 de dezembro de 2022, sem limite de valor. A renda da pessoa endividada não pode ultrapassar R$ 20 mil.

A negociação é feita diretamente pelos meios oficiais disponibilizados pelas instituições financeiras, que definem as suas próprias condições.

Veja abaixo como participar do Desenrola Brasil, de acordo com os próprios bancos envolvidos.

Banco do Brasil

O Banco do Brasil divulgou que vai ofertar condições como parcelamento em até 120 vezes, desconto de até 25% nas taxas e de até 96% na liquidação à vista (válida para público selecionado).

Para participar, o interessado pode:

Acessar o site www.bb.com.br/renegocie

Enviar #renegocie para o WhatsApp (61) 4004-0001

Acessar o aplicativo do banco ou internet banking

Ligar para 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades)

Entrar em contato em toda a rede de agências

Caixa Econômica Federal

A Caixa informou oferecer as seguintes condições para pagamento: quitação à vista, com descontos de até 90% (sem cobrança de IOF); Parcelamento da dívida de 12 a 96 meses, com taxas personalizadas e primeira parcela para 30 dias (nesse caso, a negociação prevê entrada de 10% do valor da dívida, acrescida de IOF).

Para participar, o interessado pode:

Acessar o site https://www.caixa.gov.br/voce/negociacao/Paginas/default.aspx

Enviar mensagem pelo WhatsApp (08001040104)

Acessar os aplicativos Cartões CAIXA, Habitação CAIXA e CAIXA Tem (opção Desenrola Brasil)

Ligar para 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais cidades), de segunda a sexta, no horário entre 8h e 20h.

Além do Desenrola Brasil, a Caixa também promove sua campanha própria Tudo Em Dia, com renegociação de dívidas para os clientes do banco com até 90% de desconto.

Bradesco

Para participar, o interessado pode:

Acessar o site https://nd-bradesco.negociedigital.com.br/

Acessar por outros canais digitais (Mobile, IB, Fone Fácil e ATM)

Solicitar diretamente na rede de agências do banco

O banco informou que as condições irão variar de acordo com o perfil da dívida.

Itaú

O banco irá oferecer descontos e condições especiais para a renegociação, com redução de taxas de juros de até 60% para dívidas em atraso.

Para participar, o interessado pode:

Acessar o site https://renegociacao.itau.com.br/

Entrar em contato pelo Whatsapp (11) 4004-1144

Santander

O banco informa que trará ofertas com e sem entrada, taxas flexíveis e descontos de até 90% e parcelamento em até 120 vezes.

O interessado pode:

Ligar para 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 702 3535 (demais localidades) de segunda a sexta das 08h às 21h e sábado das 09h às 16h

Acessar: www.santander.com.br/renegociacao

Santander Financiamentos

Ligar para telefone 4004-9090 (capitais e regiões metropolitanas), ou 0800 722 9090 (demais localidades) de segunda a sexta das 08h às 21h, e sábado das 09h às 16h

Enviar mensagem WhatsApp: 4004-9090

Acessar: www.negociemais.santanderfinanciamentos.com.br

Picpay

O PicPay informou que vai participar do Desenrola com taxas a partir de 1,5% e parcelamento de até 60 meses.

É possível participar pelo aplicativo da instituição ou acessando o link: https://nc.original.com.br/

Pagbank

O interessado pode:

Entrar em contato com a Central de Atendimento do banco (0800-721-4002 para cartão e empréstimos e 0800-728-2174 para consignado)

O banco também informou que participa do Limpa Nome Serasa.

Inter

O interessado pode:

Acessar o portal https://www.bancointer.com.br/negocie/

Acessar o aplicativo da instituição

Entrar em contato pela Central de Atendimento, 3003-4070

C6

O C6 Bank vai oferecer até 95% de desconto em até 72 parcelas com entrada reduzida e taxas de juros começando em 1,2% ao mês.

O interessado pode procurar a central de relacionamento do C6 Bank no chat do aplicativo ou por telefone: 3003 6116 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800 6606116, para demais localidades.

Banco Pan

O Banco Pan confirmou a sua participação, mas não deu detalhes sobre as condições.

O interessado deve acessar o site https://renegocie.bancopan.com.br/.