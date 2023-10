A nova etapa do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do Governo Federal, começou na segunda-feira, 9. Nesta fase, foi lançada uma plataforma que vai beneficiar pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico.

Segundo o governo, em todas as etapas do programa são oferecidos R$ 126 bilhões em descontos para cerca de 32 milhões de brasileiros. Abaixo, veja perguntas e respostas sobre a última fase do Desenrola Brasil:

Última fase do Desenrola Brasil começou na última segunda-feira, 9 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Como acessar a plataforma do Desenrola Brasil?

A plataforma pode ser acessada por este link: http://gov.br/desenrola.

Para entrar, é preciso que o beneficiado esteja cadastrado no site do governo (www.gov.br) com certificação ouro ou prata.

O governo disponibilizou um vídeo com o passo a passo para acessar a plataforma, confira:

Quem pode ter as dívidas negociadas pelo programa?

Esta etapa é voltada para pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estejam inscritas no CadÚnico.

Quais dívidas podem ser renegociadas?

Podem ser negociadas dívidas bancárias e não bancárias (como conta de luz, água, varejo, entre outras) com o valor total da somatória de todas as dívidas de até R$ 5 mil para pagamento à vista ou parcelado em até 60 meses, ou dívidas entre R$ 5 mil e R$ 20 mil para pagamento à vista.

A negativação do cliente deve ter ocorrido entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022 para que seja elegível ao programa.

Não serão financiadas dívidas de FIES, crédito rural, financiamento imobiliário, créditos com garantia real, operações com funding ou risco de terceiros.

Até quando posso renegociar minhas dívidas no Desenrola?

Essa etapa do programa vai até 31 de dezembro deste ano.

Quais são as condições de pagamento?

Dívidas com valor total atualizado de até R$ 5 mil poderão ser renegociadas à vista ou parceladas em até 60 meses, com parcela mínima de R$ 50 e juros de até 1,99% ao mês. Esse valor terá a prioridade da garantia do governo, por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO).

Dívidas que antes dos descontos tinham valor entre R$ 5 mil e R$ 20 mil poderão ser pagas à vista pela plataforma, com o desconto oferecido pelo credor.

Nos casos de parcelamento, o pagamento pode ser feito por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix. Já os pagamentos à vista podem ser realizados por boleto e Pix, com vencimento no dia seguinte da emissão.

Como funciona o parcelamento da dívida?

Ofertas com opção de parcelamento, que usam garantia do FGO, estão organizadas em uma fila, que segue a ordem dos maiores descontos. O beneficiário tem 20 dias para aceitar a oferta. Após esse prazo, o parcelamento com alocação do FGO deixará de ser oferecido para que mais beneficiários possam acessar a modalidade. A opção de pagamento à vista continuará disponível.

Quando será feita a baixa da negativação?

Após a confirmação do pagamento, as dívidas negociadas serão baixadas em até 15 dias úteis.