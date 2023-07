Desenrola Brasil: saiba como renegociar dívidas no aplicativo da Serasa

Uma das instituições financeiras parceiras do Desenrola Brasil (programa de renegociação de dívidas do governo federal), a Serasa já disponibiliza as ofertas em seu aplicativo e site para as pessoas que se encaixam nos critérios da atual etapa do programa.

Serasa participa do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Esta primeira fase do Desenrola Brasil é voltada para pessoas que queiram renegociar dívidas de bancos, como cartões de crédito e cheque especial, e que estejam inscritas em cadastros de inadimplentes até 31 de dezembro de 2022. Podem participar pessoas físicas com renda mensal de até R$ 20 mil.

A Serasa possibilita negociações pelos seus canais de atendimento. Para saber se suas dívidas podem ser renegociadas pela Serasa, o consumidor precisa apenas fazer um cadastro, colocando nome, CPF, data de nascimento e e-mail para validação, seja no site, ou no aplicativo (veja os links abaixo).

Depois, o interessado já pode confirmar se possui ofertas com descontos especiais em seu nome.”Em até 3 minutos, e de maneira gratuita, é possível negociar diretamente pelo aplicativo da Serasa, usufruindo de toda a segurança que nosso ecossistema oferece”, afirma Aline Maciel, gerente da plataforma Limpa Nome, em comunicado no site oficial.

Canais digitais oficiais da Serasa

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

WhatsApp: (11) 99575–2096