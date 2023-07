Desenrola Brasil: criminosos aplicam golpes relacionados ao programa; veja como se proteger

Poucos dias após o início do programa federal de renegociação de dívidas Desenrola Brasil, na segunda-feira, 17, golpistas já estão usando a novidade para atrair vítimas pelas redes sociais. As tentativas de fraude podem acontecer por meio de anúncios pagos no Facebook e mensagens de WhatsApp que direcionam para links falsos, solicitam dados pessoais como o CPF, ou pedem o pagamento de taxas com a promessa de limpar o nome.

Na biblioteca de anúncios do Facebook, há postagens patrocinadas que mencionam o Desenrola Brasil e possuem chamadas para clicar em links ou começar uma conversa por WhatsApp. Os anúncios são feitos por contas não oficiais do governo ou das instituições financeiras. Além disso, é possível perceber erros gramaticais, de ortografia e de digitação, indícios de que a publicação é uma fraude.

O Estadão testou dois desses links fraudulentos que direcionavam para uma conversa por WhatsApp. Um deles é de um perfil com o nome “Desenrola Brasil” com a identidade visual do Serasa Limpa Nome. Ao entrar em contato, um chatbot enviava uma mensagem dizendo ser do WhatsApp oficial da Serasa e solicitando o CPF para consultar as pendências. O número de telefone, no entanto, não era o mesmo da instituição, divulgado em seu site oficial (confira os meios oficiais mais abaixo).

Em outro anúncio também havia um link que direcionava para uma conversa de WhatsApp. Dessa vez, a conta se passava por um perfil oficial do programa Desenrola Brasil, e também solicitava o CPF por uma mensagem de chatbot. Porém, para participar da atual fase do programa, a renegociação é feita diretamente pelos canais oficiais das instituições financeiras.

Em ambas as tentativas de fraude, havia erros de ortografia e digitação, e os golpistas salientaram que os dados seriam tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Como se proteger?

Para participar da atual fase do Desenrola Brasil, o interessado deve entrar em contato diretamente com os canais oficiais disponibilizados pelas próprias instituições financeiras. É recomendado não clicar em links de anúncios nas redes sociais ou responder mensagens sem antes se certificar de que aquele é um meio oficial.

Caso esteja em dúvida, é interessante conferir os links e números de telefones das instituições financeiras em seus próprios sites ou aplicativos oficiais. É possível também ligar ou ir até uma agência do banco para verificar com um funcionário. Além disso, sempre desconfie de mensagens com erros de digitação ou português e imagens de baixa qualidade.

Confira os meios oficiais de negociação dos principais bancos que estão participando do programa:

Banco do Brasil

Site: www.bb.com.br/renegocie

WhatsApp: (61) 4004-0001

Central de atendimento: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 729 0001 (demais localidades)

Caixa Econômica Federal

Sites: https://www.caixa.gov.br/voce/negociacao/Paginas/default.aspx ou https://www.caixa.gov.br/tudoemdia/Paginas/default.aspx (programa Tudo Em Dia)

WhatsApp: 0800 104 0104

Central de atendimento: 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0104 (demais cidades)

Bradesco

Site: https://nd-bradesco.negociedigital.com.br/

WhatsApp e Central de atendimento: (11) 4858-5151

Itaú

Santander

Site: www.santander.com.br/renegociacao

Central de atendimento: 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 702 3535 (demais localidades)

WhatsApp: (11) 4004-9090

PicPay

Site: https://nc.original.com.br/

Serasa Limpa Nome

PagBank

Central de atendimento: 0800-721-4002 para cartão e empréstimos e 0800-728-2174 para consignado

Inter

