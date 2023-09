O prazo para inscrição de credores interessados em participar do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal, termina nesta terça-feira, 12. Inicialmente, o prazo terminaria no último sábado, 9, mas o Ministério da Fazenda estendeu o período.

“Até essa data, o serviço da plataforma estará disponível para que todas as empresas que têm dívidas a receber - tais como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento, distribuidoras de eletricidade - possam aderir ao programa e, na sequência, identificar suas dívidas e atualizar os seus valores”, afirma o ministério.

Os credores, portanto, têm até esta terça para concluir a habilitação no programa, que é realizada no Portal Credor. A inscrição dos credores é importante para o governo iniciar a terceira fase do Desenrola, que vai renegociar dívidas de até R$ 5 mil de pessoas que ganham até dois salários mínimos ou que estão inscritos no Cadastro Único, com garantia do Tesouro Nacional.

Desenrola Brasil é o programa de renegociação de dívidas do governo federal. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Nesta etapa, o rol de credores é mais amplo, incluindo varejistas e companhias de serviços públicos, além dos bancos que já estão participando da fase 2. As operações na fase 3 serão garantidas com o montante de R$ 8 bilhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO).

O Ministério da Fazenda trabalha com a expectativa de início de renegociação pelo público alvo em setembro. Todas as fases do Desenrola se encerram no dia 31 de dezembro.