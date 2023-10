O programa Desenrola Brasil iniciou sua nova etapa, com foco na renegociação de dívidas de brasileiros que ganham até dois salários mínimos ou são inscritos no CadÚnico.

Na fase anterior, a renegociação acontecia diretamente com os bancos, que ofereciam as condições em seus canais com os clientes. Nesta fase, no entanto, que envolve também outros credores, como varejistas e companhias de serviços públicos, a renegociação será na plataforma do programa, que tem previsão de abertura para a próxima segunda-feira, 9 - e, para acessar, será obrigatório possuir uma conta gov.br de nível Prata ou Ouro.

Já foi realizado o leilão de credores, entre os dias 25 e 27 de setembro, que atingiu um abatimento de R$ 126 bilhões na renegociação de dívidas com valor bruto que somavam R$ 151 bilhões. Nesta fase, 32 milhões de devedores - quantidade de CPFs que receberam lances - deverão ser beneficiados pelo programa.

O consumidor que se enquadra nos requisitos desta fase do programa terá de se cadastrar no portal gov.br para verificar se sua dívida foi contemplada no leilão e qual desconto foi oferecido pela empresa. As dívidas poderão ser parceladas em até 60 meses, com juros máximos de 1,99% ao mês. Veja abaixo como criar uma conta gov.br de nível Prata ou Ouro.

Como criar conta gov.br

Acesse a página gov.br ;

; Clique em “Entrar com o gov.br”;

Digite o CPF para criar ou acessar a conta;

Preencha o formulário de cadastro, criando uma conta de nível Bronze.

Como habilitar o nível Prata

Para alcançar o nível Prata, as possibilidades são as seguintes:

Realizar o reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br, para conferência da sua foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH);

Validar seus dados via internet banking de um banco credenciado (Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil) - o devedor deve ter o número de telefone cadastrado em seu banco para recebimento do SMS de confirmação do acesso;

Validar seus dados com usuário e senha do SIGEPE, caso seja servidor público federal.

Como habilitar o nível Ouro