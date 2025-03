Desordem econômica e planos de retaliação: Canadá se prepara para as tarifas de Trump

Não é uma saída que alguém esperaria. Justin Trudeau encerrará seus últimos dias como primeiro-ministro do Canadá com o país lançado em turbulência econômica se o presidente Donald Trump seguir adiante com seu plano nesta terça-feira, 4, de impor tarifas de 25% sobre as exportações canadenses.

PUBLICIDADE Enquanto oficiais canadenses passaram boa parte da última semana em Washington tentando evitar as tarifas, que também se aplicarão ao México, esses esforços têm sido, até agora, inúteis. Se as tarifas realmente entrarem em vigor, o Canadá está preparado para retaliar, iniciando uma guerra comercial. Trump apresentou várias justificativas para as tarifas, que deveriam entrar em vigor no início de fevereiro, mas foram suspensas por 30 dias. Ele diz que os Estados Unidos foram desestabilizados por grandes números de migrantes não autorizados, bem como grandes quantidades de fentanil, cruzando a fronteira do Canadá e do México. As estatísticas do governo dos EUA não apoiam nenhuma das alegações.

Trudeau encerrará seus últimos dias como primeiro-ministro do Canadá com o país lançado em turbulência econômica se Trump cumprir com suas promessas de tarifar importações Foto: Frank Gunn/AP

Trump também afirmou que os americanos “subsidiam o Canadá” ao fornecer centenas de bilhões de dólares por ano — embora ele não tenha fornecido nenhuma evidência — e instou empresas a moverem suas fábricas do Canadá para os Estados Unidos. Trump reclamou do superávit comercial do Canadá com os Estados Unidos, que é principalmente impulsionado pelas exportações de petróleo e gás e totalizou US$ 63 bilhões no ano passado.

Publicidade

Seja qual for a razão, há um consenso generalizado no Canadá de que as tarifas causariam grandes danos à economia do país, que depende de exportações, bem como de indústrias que estão fortemente integradas ao mercado americano.

Jean Simard, presidente da Associação de Alumínio do Canadá, lembrou o efeito de uma tarifa de 10% sobre as exportações canadenses de alumínio durante a primeira administração de Trump.

“As tarifas de 10% anos atrás foram altamente perturbadoras”, disse Simard. “Tarifas de 25% serão altamente destrutivas.”

Somente 19 quilogramas de fentanil foram interceptados no ano passado na fronteira Canadá-EUA, comparados com quase 9.600 quilogramas na fronteira com o México, segundo a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA. E uma investigação do The Globe and Mail, um jornal de Toronto, descobriu que o número canadense foi inflado pela inclusão de apreensões que não estavam relacionadas à fronteira.

Publicidade

As autoridades dos EUA prenderam cerca de 24 mil pessoas cruzando ilegalmente do Canadá para os Estados Unidos no ano passado, em comparação com mais de 2 milhões de pessoas detidas na fronteira sul.

Ainda assim, o governo de Trudeau agiu rapidamente para aplacar as preocupações de Trump sobre ambos os temas, investindo 1,3 bilhão de dólares canadenses (cerca de US$ 900 milhões) em uma série de medidas para fortalecer a fronteira.

Elas incluíram a nomeação de um “czar do fentanil”, fornecendo à Polícia Montada Real Canadense dois helicópteros Black Hawk para monitorar a fronteira de 5.525 milhas de extensão, designando um grande número de seus oficiais para patrulha fronteiriça e a compra de uma variedade de dispositivos de vigilância eletrônica, incluindo drones.

O aumento da segurança na fronteira levou à detenção de um pequeno número de pessoas entrando no Canadá a partir dos Estados Unidos.

Publicidade

Enquanto Trump disse na semana passada que havia visto uma melhoria em ambas as fronteiras em relação à migração, ele acrescentou que não estava satisfeito com como o Canadá e o México lidavam com o contrabando de fentanil. Enquanto Trump insiste que os exportadores canadenses cobrirão o custo das tarifas, os impostos teriam que ser pagos pelos importadores americanos. Não está claro se eles poderiam recuperar o custo das firmas canadenses. O resultado, uma grande maioria dos economistas concorda, seria inflação e interrupção de fornecimento nos Estados Unidos, enquanto as indústrias canadenses poderiam enfrentar demissões em larga escala.

Simard disse que apenas a ameaça das tarifas já aumentou significativamente o custo do alumínio na América do Norte. Se as tarifas entrarem em vigor, ele estima, os aumentos resultantes no preço do alumínio adicionarão cerca de US$ 3 mil ao custo de fabricação de uma picape Ford F-150.

Publicidade

Agricultores americanos também enfrentariam preços aumentados para potássio, um fertilizante vital. Cerca de 80% do potássio nos Estados Unidos vêm do Canadá devido às reservas limitadas nos EUA.

Publicidade

Sem boas escolhas

Trump sugeriu repetidamente que a maneira mais fácil para o Canadá evitar tarifas é tornar-se o 51º Estado dos EUA. Seu apelo pela anexação do Canadá, assim como sua repetida desvalorização do país como uma nação viável, enfureceu muitos canadenses. Isso já levou a chamadas para boicotar bens americanos, fez com que canadenses cancelassem férias nos EUA e reacendeu o afeto pela bandeira da folha de bordo.

Trudeau prometeu que o Canadá está preparado para responder com tarifas sobre importações dos EUA. Inicialmente, visaria 30 bilhões de dólares canadenses em produtos, incluindo bourbon de Kentucky, de Estados republicanos cujos oficiais eleitos poderiam ter influência com Trump.

Houve propostas para cortar envios de petróleo, gás e eletricidade para os Estados Unidos ou impor altos impostos de exportação sobre esses produtos.

Enquanto as tarifas são uma clara violação do acordo de livre comércio entre Canadá, México e Estados Unidos que Trump renegociou durante sua primeira administração, usar seu sistema de solução de disputas para derrubar as tarifas poderia levar anos. Também não está claro se Trump aceitaria qualquer decisão contra os Estados Unidos.

Publicidade

Mais por vir

O Canadá também enfrenta uma tarifa global de 25% que Trump prometeu aplicar ao aço e alumínio. O Canadá é o maior fornecedor estrangeiro de ambos os materiais para os Estados Unidos, e Trump sugeriu que essas tarifas serão acumuladas em cima da tarifa de 25% que ele prometeu que virá na terça-feira.

Ele também falou sobre criar tarifas específicas contra automóveis e cobre.

No próximo mês, Trump planeja introduzir um sistema mundial de tarifas baseadas em reciprocidade. Ele estabeleceria tarifas baseadas nas políticas de outros países que afetam o comércio com os Estados Unidos, como tarifas, impostos e subsídios. Esses foram os termos da relação comercial entre Canadá e Estados Unidos nos séculos 19 e início do 20.

O efeito potencial sobre o Canadá é incerto. Devido ao acordo de livre comércio entre os três países, o Canadá cobra relativamente poucas tarifas sobre bens americanos, então tarifas recíprocas de Washington seriam igualmente limitadas. As tarifas que o Canadá impõe são principalmente em laticínios, aves e ovos.

Publicidade

c.2025 The New York Times Company

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.