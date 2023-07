Deutsche Bank sofre vazamento de dados que pode afetar mais de 100 empresas em dezenas de países

O Deutsche Bank e sua subsidiária de varejo Postbank sofreram um vazamento de dados que envolveu um número ainda desconhecido de clientes, de forma que mais de 100 empresas em mais de 40 países podem ter sido afetadas.

O Deutsche Bank e sua subsidiária de varejo Postbank sofreram um vazamento de dados Foto: Kai Pfaffenbach/File Photo/Reuters

O Deutsche Bank informou nesta sexta-feira, 7, que o vazamento de dados pessoais ocorreu em uma empresa externa de serviços de câmbio de contas bancárias, segundo a imprensa alemã.

No entanto, com estes dados não é possível acessar as contas bancárias dos afetados, que são clientes que utilizaram os serviços de alteração de conta em 2016, 2017, 2018 e 2020 a quem o Deutsche Bank comunicou o incidente por escrito para verificar se houve movimentos bancários suspeitos.

A empresa de serviços de câmbio de contas bancárias já identificou a causa do incidente e o corrigiu. Ainda segundo a imprensa alemã, o incidente não afetou os sistemas informáticos próprios do Deutsche Bank./EFE