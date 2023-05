Deutsche Bank pagará US$ 75 milhões para encerrar processo de tráfico sexual que envolve Epstein

O Deutsche Bank concordou em pagar US$ 75 milhões (cerca de R$ 372 milhões, na cotação atual) para resolver um processo que afirma que o banco deveria ter visto evidências de tráfico sexual de Jeffrey Epstein quando era seu cliente, segundo advogados de mulheres que dizem ter sido abusadas pelo falecido financista.

Deutsche Bank vai pagar US$ 75 milhões (cerca de R$ 372 milhões, na cotação atual) para resolver um processo de tráfico sexual de Jeffrey Epstein Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Uma mulher, identificada pelo pseudônimo de Jane Doe, processou o banco no tribunal distrital federal de Nova York e buscou o status de ação coletiva para representar outras vítimas de Epstein. O processo afirmava que o banco se beneficiou conscientemente do tráfico sexual de Epstein e “escolheu o lucro em vez de seguir a lei” para ganhar milhões de dólares do empresário.

Edwards Pottinger, de um dos escritórios de advocacia que representa as mulheres no caso, disse acreditar que este é o maior acordo de tráfico sexual com um banco na história dos Estados Unidos.

“O acordo permitirá que dezenas de sobreviventes de Jeffrey Epstein finalmente tentem restaurar sua fé em nosso sistema, sabendo que todos os indivíduos e entidades que facilitaram a operação de tráfico sexual de Epstein serão finalmente responsabilizados”, disse a firma em comunicado.

O Deutsche Bank não quis comentar sobre o acordo na quinta-feira, 18, mas observou uma declaração de 2020 do banco reconhecendo seu erro ao aceitar Epstein como cliente, disse Frank Hartmann, chefe global de relações com a mídia do credor alemão.

“O banco investiu mais de 4 bilhões de euros para reforçar controles, processos e treinamento, e contratou mais pessoas para combater o crime financeiro”, disse Hartmann em comunicado por escrito.

O escritório de advocacia Boies Schiller Flexner, que também representa os demandantes, considerou o acordo um passo importante para os direitos das vítimas. “O escopo e a escala do abuso de Epstein, e os muitos anos em que continuou à vista, não poderiam ter acontecido sem a colaboração e o apoio de muitos indivíduos e instituições poderosas”, disse David Boies, presidente da empresa, em comunicado.

O Deutsche Bank já havia se juntado ao JPMorgan Chase, que também está enfrentando um processo por seus laços com Epstein, para combater as acusações. Epstein cometeu suicídio na prisão enquanto enfrentava acusações criminais federais de abuso sexual de dezenas de meninas menores de idade.

O credor alemão disse no final do ano passado que prestou “serviços bancários de rotina” a Epstein de 2013 a 2018 e que o processo “não chega perto de alegar adequadamente que o Deutsche Bank fazia parte da rede criminosa de tráfico sexual de Epstein”. Os processos - que também visam o governo das Ilhas Virgens Norte-Americanas, onde Epstein tinha uma propriedade - estão atraindo algumas figuras de destaque.

Um juiz dos EUA decidiu no mês passado que o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, deve enfrentar até dois dias de interrogatório pelos advogados que lidam com os processos. O governo das Ilhas Virgens também está tentando intimar o bilionário Elon Musk como parte de seu próprio litígio contra JPMorgan.

Além disso, o governo está acusando o gigante bancário de permitir que os recrutadores de Epstein pagassem às vítimas e de ajudar a esconder suas décadas de abuso sexual. O JPMorgan negou as acusações e, por sua vez, processou o ex-executivo Jes Staley, dizendo que ele escondeu o abuso e o tráfico de Epstein para manter o financista como cliente. Um advogado de Staley não fez comentários sobre o processo quando foi aberto em março./AP